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В Харькове при ракетном ударе пострадали многоэтажные дома

Евгений Жуков
24 апреля 2024 г.

В Шевченковском районе Харькова от ракетного удара РФ выбиты окна в четырех многоэтажных домах, в микрорайоне перебит газопровод. Два человека получили осколочные ранения.

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В Харькове после обстрела (фото из архива)
В Харькове после обстрела (фото из архива)Фото: Yevhen Titov/Anadolu/picture alliance

В результате российского ракетного удара, нанесенного в ночь на среду, 24 апреля, по Харькову, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, сообщили местные власти.

В частности, по словам председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, по предварительной информации, повреждены административные помещения, много стекол выбито в четырех многоквартирных домах, в них также повреждена внешняя отделка.

При обстреле легко пострадали два человека, им оказана медицинская помощь на месте. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оба пострадавших получили осколочные ранения в результате "целенаправленного удара по жилому комплексу в Шевченковском районе".

В интервью "Суспільному" Терехов рассказал, что при ударе перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание как минимум двух ракет С-300, выпущенных с территории Белгородской области РФ.

            

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