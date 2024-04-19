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От атак РФ в Днепропетровской области погибли 8 человек

Александра Иванова
19 апреля 2024 г.

Россия попала ракетой в жилой дом в Днепре. Компания "Укрзализнiця" сообщает об атаке на ее объекты в Днепропетровской области.

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Последствия российской атаки на Днепр, 19 апреля 2024 года
Последствия российской атаки на Днепр, 19 апреля 2024 годаФото: facebook.com/zelenskyy.official/posts

В результате российских ударов в Днепропетровской области к утру пятницы, 19 апреля, было зафиксировано 8 погибших, среди которых двое маленьких детей. Общее число пострадавших от российских атак в регионе на момент публикации - 25 человек. Это следует из заявления главы областной военной администрации Сергея Лысака.

По его данным, в Днепре в результате российского ракетного удара погибли два человека, еще 15 человек из числа мирных жителей пострадали. Лысак уточнил, что при налете на город повреждены пятиэтажный жилой дом, а также два инфраструктурных объекта.

Кроме того, в результате российской атаки пострадали три человека в городе Кривой Рог. "Столько же - в Синельниково. Среди них двое детей", - добавил глава ОВА. По его сведениям, в больнице скончался восьмилетний ребенок. В каком городе произошла трагедия, не уточняется.

Ранее Сергей Лысак сообщил, что утром 19 апреля Россия обстреляла Днепропетровскую область девятью ракетами. Еще две ракеты были запущены по целям в регионе ночью.

Удары РФ по железнодорожным объектам в Днепропетровской области

Между тем утром 19 апреля в компании "Укрзализнiця" сообщили, что ВС РФ совершили "целенаправленный массовый обстрел" гражданских  инфраструктурных объектов компании в Днепре и области.

"Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется. Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные пока не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново", - указала пресс-служба компании в Telegram.

 

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