В Украине ограничили энергоснабжение после российского удара

В Украине ограничили энергоснабжение промышленности и бизнеса после массированного удара ракетами и дронами РФ. В "Укрэнерго" сообщили, что импорт энергии не способен полностью компенсировать возникший дефицит.

В Украине в среду, 8 мая, ограничили энергоснабжение промышленности и бизнеса после ночного массированного удара ракетами и дронами РФ. Об этом предупредил потребителей в своем Telegram-канале украинский национальный оператор энергетических систем "Укрэнерго" .

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18.00 до 23.00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами", - говорится в посте. Компания также предупредила, что если вечером потребление продолжит расти, придется пойти на крайнюю меру - аварийные отключения электричества для бытовых потребителей по всей Украине. Чтобы избежать этого, энергетики призывали граждан бережно потреблять электроэнергию в указанные часы.

В тот же день глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире YouTube-канала газеты "Украинская правда", что импорт электроэнергии из Европы не способен полностью компенсировать дефицит, возникший в энергосистеме страны. "Пострадало много важных электростанций - это и три электростанции ДТЭК (крупнейшая частная энергетическая компания Украины. - прим. Ред.), и две ГЭС, - объяснил он. - Объекты "Укрэнерго", к сожалению, постоянно являются целями для врага, но влияние на объекты компании сейчас не является решающим для энергосистемы, решающим является повреждение большого количества энергоблоков на ТЭС и ГЭС".

Кудрицкий добавил, что ремонтные работы на энергетических объектах Украины ведутся постоянно.

Массированный удар России по Украине 8 мая

Российские войска в ночь на 8 мая, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Министр энергетики страны Герман Галущенко сообщал о попаданиях в объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, в результате ночного удара пострадали три человека в Кировоградской и Киевской областях.

Утром удар был также нанесен по Харькову - в результате ранения получили пять человек, включая троих подростков, которые играли в футбол на спортивной площадке, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. Всего за сутки 8 мая российские войска выпустили по Украине около 60 ракет и 20 дронов Shahed, заявил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Обстрелы РФ повредили 80% электростанций в Украине

В марте, по словам Галущенко, в результате российских обстрелов были повреждены до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. В некоторых населенных пунктах, включая город-миллионник Харьков, начались перебои с электроснабжением.

Российские войска перешли к новой тактике при обстрелах Украины - теперь они используют "взрывные дроны и ракеты по иранскому образцу", чтобы нанести больший урон при каждом ударе, рассказал Галущенко в интервью DW.