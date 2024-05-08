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РФ нанесла массированный удар по энергообъектам в Украине

Сергей Ромашенко
8 мая 2024 г.

Сообщается о повреждениях объектов энергетики в шести регионах, есть раненые. В целом российские войска атаковали семь областей Украины.

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Пожар в Харькове после удара российского дрона (фото из архива)
Пожар в Харькове после удара российского дрона (фото из архива)Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Российские войска в ночь на среду, 8 мая, нанесли новый массированный ракетный удар по Украине, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. По информации украинских военных, ранены мирные жители, разрушены и повреждены многоэтажные дома и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Войска РФ атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что Россия атаковала три теплоэлектростанции, уточнив, что имеются серьезные повреждения оборудования.

В целом, российские войска атаковали семь регионов Украины. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, под удар попали объекты энергетики, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили, а также здание пожарно-спасательной части в Запорожье. Известно о трех раненых - два человека пострадали в Киевской области, в Кировоградской области был ранен ребенок.

В Киевской области, утверждает глава областной администрации Руслан Кравченко, нет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры. "В то же время падение обломков зафиксировано в четырех районах области", - сообщил он, добавив, что два мирных жителя получили ранения. В области повреждена линия электросетей, в одном селе частично отсутствует электричество. Из-за падения обломков разрушен частный дом, повреждены 14 частных домов и один автомобиль.

 

 

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