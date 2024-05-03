Зеленский: Украине предстоит новый этап войны

Украина находится перед новым этапом войны, развязанной против нее Россией, заявил в пятницу, 3 мая, украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед пограничниками в Хмельницком, куда приехал по случаю празднования дня государственной пограничной службы страны.

По словам Зеленского, Россия готовится "к попыткам расширить наступательные действия". "И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел", - заявил президент Украины. Он напомнил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничникам удается противостоять российской агрессии уже 800 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Страна должна доказать, "что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал и как бы подло он ни действовал", заявил Зеленский, поблагодарив пограничников за службу.

Украина ожидает наступления РФ в Харьковской, Сумской и Донецкой областях

В своей речи Зеленский не указал возможные направления наступательных операций РФ, однако ранее заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу The Economist заявил, что армия РФ может уже в мае начать наступление и наращивать силы в Донецкой, Харьковской и Сумской областях. По словам Скибицкого, под серьезным ударом в ближайшее время окажется Часов Яр - одна из крупных опорных точек ВСУ в Донецкой области.

Киев также ожидает усиления дезинформационной кампании РФ, которая направлена на подрыв мобилизации в Украине и политической легитимности Владимира Зеленского. Вместе с тем Украина должна продолжить борьбу, хотя ее исход зависит не только от усилий Киева, но и от действий союзников, отметил замглавы ГУР.

По его словам, ВСУ продолжают страдать от нехватки боеприпасов, в то время как РФ удается увеличивать свои силы. "Пройдут недели, прежде чем помощь США доберется до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от нетехнологичных и разрушительных управляемых авиабомб России", - заявил чиновник.

Шойгу попросил больше оружия "для поддержания темпов наступления"

В начале мая министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники на оккупированные территории Украины. Нужно "повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", заявил он на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

К маю 2024 года армия РФ достигла определенных тактических успехов на востоке Украины - во многом из-за недостатка у ВСУ вооружений и кадров. Военные эксперты при этом отмечают, что даже несмотря на одобренный спустя полгода споров в США пакет помощи на 61 млрд долларов, украинской армии нужна более солидная военная поддержка, чтобы удержать оборону.