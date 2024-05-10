Кирби: США поддерживают Украину во время атаки РФ на Харьков

Кирби: США поддерживают Украину во время атаки РФ на Харьков10 мая 2024 г.
Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы обеспечить Украину вооружениями для защиты от усиленной атаки российской армии, которая нацелилась на второй по величине город страны - полуторамиллионный Харьков, - и может нанести по нему удар, сообщили в Белом доме в пятницу, 10 мая.
"Возможно, россияне готовятся к более масштабному наступлению на Харьков", - заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, есть тревожные признаки того, что Россия готовится применить дальнобойный огонь в пределах досягаемости Харькова. "Вы не станете этого делать, если не будете помышлять о нападении непосредственно на город", - сказал Кирби.
Минобороны Украины: На границе Харьковской области с РФ идут бои
Ранее в тот же день Министерство обороны Украины распространило заявление, в котором сообщается об активизации действий российской армии на границе Харьковской области. Для усиления обороны на этом участке фронта туда направлены резервные подразделения, сообщили в Минобороны.
"В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии, - говорится в заявлении. - Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники".
По утверждению российских провоенных Telegram-каналов, армия РФ начала продвижение от границы с Россией в сторону Харькова. В частности, сообщалось о массированных обстрелах приграничных населенных пунктов Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. В Институте изучения войны (ISW) считают, что такими действиями Россия пытается вынудить харьковчан к бегству в преддверии возможной атаки на город.
США выделили Украине срочную военную помощь на 400 млн долларов
Ранее 10 мая президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи объемом до 400 миллионов долларов на оборонные товары, услуги Минобороны и на военную подготовку.
По сведениям издания Politico, в пакет военной помощи будет включено вооружение с американских военных складов: ракеты для систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, БМП Bradley, бронеавтомобили MRAP, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.
Кроме того, пишет агентство Reuters, Киеву должны передать артиллерию, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, противотанковые боеприпасы, бронетехнику и стрелковое оружие, которые можно сразу использовать на поле боя.