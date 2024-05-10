  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

США выделили Украине военную помощь на 400 млн долларов

Евгений Жуков
10 мая 2024 г.

В новый пакет американской помощи Украине, по данным СМИ, могут войти боеприпасы для NASAMS, ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, MRAP, Javelin и другая техника.

https://p.dw.com/p/4fj89
ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи объемом до 400 миллионов долларов. Текст документа опубликован в пятницу, 10 мая, на сайте Белого дома.

Своим указом Байден поручил госсекретарю США распорядиться о выделении для оказания помощи Украине до 400 млн долларов на оборонные товары и услуги Минобороны, а также на военную подготовку.

Что именно войдет в пакет военной помощи, не сообщается. По сведениям издания Politico, в него будет включено вооружение с американских военных складов: ракеты для систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, БМП Bradley, бронеавтомобили MRAP, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.

По информации агентства Reuters, Киеву должны передать артиллерию, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, противотанковые боеприпасы, бронетехнику и стрелковое оружие, которые можно сразу же использовать на поле боя.

24 апреля Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса пакет помощи Украине на 61 млрд долларов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
Бойцы мобильной огневой группы ПВО ВСУ, май 2023 года

"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает российские атаки

"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает российские атаки

Мобильные переносные зенитно-ракетные комплексы являются важной частью противовоздушной обороны Украины. Бойцы мобильной огневой группы рассказали DW о том, как патрулируют небо над Киевской областью.
Конфликты5 июня 2023 г.
Выгрузка американских Javelin в киевском аэропорту Борисполь

Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине

Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине

Из-за угрозы российского вторжения в Украину страны-члены НАТО отправили Киеву тысячи тонн оружия и боеприпасов. Кто и какие именно виды вооружений уже поставил, - у DW.
Конфликты15 февраля 2022 г.
Показать еще