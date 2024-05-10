США выделили Украине военную помощь на 400 млн долларов

В новый пакет американской помощи Украине, по данным СМИ, могут войти боеприпасы для NASAMS, ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, MRAP, Javelin и другая техника.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи объемом до 400 миллионов долларов. Текст документа опубликован в пятницу, 10 мая, на сайте Белого дома.

Своим указом Байден поручил госсекретарю США распорядиться о выделении для оказания помощи Украине до 400 млн долларов на оборонные товары и услуги Минобороны, а также на военную подготовку.

Что именно войдет в пакет военной помощи, не сообщается. По сведениям издания Politico , в него будет включено вооружение с американских военных складов: ракеты для систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, БМП Bradley, бронеавтомобили MRAP, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.

По информации агентства Reuters, Киеву должны передать артиллерию, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, противотанковые боеприпасы, бронетехнику и стрелковое оружие, которые можно сразу же использовать на поле боя.

24 апреля Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса пакет помощи Украине на 61 млрд долларов.