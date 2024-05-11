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ВСУ: Россия продолжает артобстрелы в Харьковской области

Александра Иванова
11 мая 2024 г.

ВС РФ продолжает вести артиллерийский обстрелы населенных пунктов Харьковщины и других приграничных областей Украины, сообщает Генштаб ВСУ. Из Волчанска эвакуируют людей.

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Последствия российского удара по Харькову, 10 мая 2024 года
Последствия российского удара по Харькову, 10 мая 2024 годаФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/picture alliance/abaca

Российская армия продолжает активные действия в Харьковской и других приграничных областях Украины, следует из оперативной сводки Генштаба ВСУ, обнародованной в Facebook утром в субботу, 11 мая.

"Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении. 

"За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спирное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области", - указано также в сводке Генштаба ВСУ.

Около полудня 11 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Север" захватили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Активизация действий ВС РФ в Харьковской области

Накануне украинский Telegram-канал Deep State сообщил о "плотных обстрелах различными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины", в частности, в районе города Волчанск. В свою очередь агентство Reuters написало 10 мая со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону.

Агентство "Украинские новости" передало 10 мая со ссылкой на председателя Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, что "из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения".

О том, что россияне начали "новую волну контрнаступательных действий", заявил на пресс-конференции в Киеве и президент Украины Владимир Зеленский. Украинское Минобороны сообщило, что в связи с активизацией действий российской армии на границе Харьковской области на этот участок фронта были направлены резервные подразделения ВСУ.

 

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