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Дэвид Кэмерон: Действия РФ под Харьковом "крайне опасны"

Александра Иванова
12 мая 2024 г.

"Мы должны сделать все, что можем, чтобы помочь украинцам", - заявил глава МИД Великобритании Кэмерон, комментируя продвижение российских ВС под Харьковом.

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и сгоревшая военная техника в Киеве, 2 мая 2024 года
Дэвид Кэмерон в Киеве, 2 мая 2024 годаФото: Thomas Peter/PA Wire/empics/picture alliance

Продвижение российских войск под Харьковом является "крайне опасным" моментом в развитии войны РФ против Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News в воскресенье, 12 мая.

"Это только подчеркивает, что это - неоправданное, незаконное вторжение (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина в независимое, суверенное государство, - заявил глава британской дипломатии, комментируя соответствующую вводную ремарку ведущего. - И вот сейчас он как будто снова осуществил вторжение к северу от Харькова".

"Мы должны сделать все, что можем, чтобы помочь украинцам", - продолжил Кэмерон. При этом он подчеркнул, насколько важным было согласование Лондоном пакета помощи Украине, который подразумевает выделение ей ежегодно 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,47 млрд евро). Глава МИД Соединенного Королевства призвал и другие страны последовать этому примеру.

Он напомнил также, что Великобритания проделала большую работу, чтобы "побудить американцев продвинуться вперед со своим пакетом помощи". "Печально, что это заняло так много времени, но это изменит ситуацию", - резюмировал Дэвид Кэмерон.

Помощь Великобритании Украине

3 мая агентство Reuters опубликовало видео с заявлением Дэвида Кэмерона о том, что Великобритания будет выделять Киеву по три млрд фунтов стерлингов военной помощи каждый год, "столько, сколько это будет необходимо". 

При этом Кэмерон дал понять, что украинцы сами вправе решать, как использовать предоставляемое им оружие, и Лондон не станет возражать, если его задействуют для нанесения ударов по целям на территории России.

Продвижение России под Харьковом

Российское Минобороны 12 мая заявило, что ВС РФ захватили еще четыре населенных пункта в Харьковской области, а именно: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. По сообщению военного министерства, российская армия нанесла удары по украинским позициям возле Волчанска, Дегтярного и Казачьей Лопани.

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