Минобороны РФ заявило о захвате четырех сел под Харьковом

В Москве утверждают, что российские войска захватили еще четыре села под Харьковом. Главком ВСУ признал, что обстановка сложная. Власти атакованного региона проводят эвакуацию населения.

По утверждению российского Минобороны, войска РФ захватили еще четыре населенных пункта в Харьковской области. В воскресенье, 12 мая, ведомство сообщило, что под контроль взяты села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

По сообщению военного министерства, российская армия нанесла удары по украинским позициям возле Волчанска, Дегтярного и Казачье Лопани.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил , что обстановка в регионе существенно обострилась на текущей неделе. В настоящее время, по его словам, там продолжаются бои в приграничных районах. "Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения", - написал он в Telegram.

Продолжается эвакуация

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что с "территорий, где враг активизировал боевые действия", продолжается эвакуация населения: из населенных пунктов, где есть угроза для жизни и здоровья мирных жителей, по его словам более чем за двое суток эвакуированы свыше 4000 тысяч человек.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные захватили пять населенных пунктов Харьковской области - Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в районе приграничных сел.