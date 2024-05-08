Американцы боятся, что Украина проиграет? Что показал опрос

В американском обществе растут опасения, что Украина может проиграть войну, а отношение к помощи Киеву и союзникам все сильнее зависит от партийной принадлежности, следует из нового опроса Pew Research Center.

В американском обществе выросли опасения, что Россия одержит победу и захватит Украину, а также может вторгнуться в другие соседние страны, свидетельствует свежий опрос, проведенный расположенным в Вашингтоне неправительственным исследовательским центром Pew Research Center . Кроме того, исследование показало, что в американском обществе сохраняется поляризация в вопросах отношения к НАТО и помощи Украине. DW рассказывает об основных результатах опроса, который проводился в апреле 2024 года - онлайн и лично - среди 3600 американцев из репрезентативной выборки.

Отношение в США к войне в Украине и помощи Киеву

31% американцев считает, что Вашингтон предоставляет Украине слишком много помощи. 25% опрошенных называют объем помощи достаточным, примерно столько же - 24% - недостаточным, еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Сторонники Демократической и Республиканской партий при этом кардинально разошлись в своих оценках. Почти половина республиканцев (49%) назвали помощь Украине избыточной, недостаточной - лишь 13%. Среди демократов мнение противоположное: 36% сочли помощь недостаточной, а избыточной - только 16% опрошенных.

При этом сразу после начала войны России против Украины ситуация была противоположная. В марте 2022 года 49% республиканцев сетовали на недостаточную поддержку Киева со стороны США. Тогда так считали 38% демократов, их доля снижалась в течение двух лет, но в апреле 2024 года вернулась на уровень начала войны.

Внутри партий поляризация отличается сильнее, отмечают авторы опроса. Консервативные демократы чаще либеральных однопартийцев говорят, что США предоставляют слишком много помощи (54% против 40%). Среди демократов 54% консерваторов партии считают поддержку избыточной - против 11% с такой позицией среди либеральных сторонников демократов.

Опасения из-за возможного поражения Украины и новых вторжений РФ

За два года в американском обществе выросли опасения, что Украина потерпит военное поражение и будет захвачена Россией, этого боятся 44% опрошенных - против 38% в сентябре 2022 года. Показатель не вернулся к пиковому уровню апреля 2022 года, когда поражения Украины боялись 55% опрошенных. Не испытывают подобных опасений сегодня 23% опрошенных американцев (26% и 16% соответственно в сентябре и апреле 2022 года).

Сильнее опасения в том, что Украина проиграет, выросли среди демократов - на 10 процентных пунктов до 55%, среди республиканцев эта доля выросла незначительно - с 32 до 35%. При этом поражение Украины вызывает больше беспокойства у старшего поколения - об этом заявили 60% американцев старше 65 лет. Молодые люди до 30 лет в 35% случаев признали, что их беспокоит такая перспектива.

Почти половина американцев (48%) опасаются, что Россия может вторгнуться в другие страны региона, у 23% опрошенных это не вызывает беспокойства. Среди республиканцев так ответили 41% опрошенных, среди демократов - 58%. В апреле 2022 года опаску выражали 59% опрошенных, спокойствие - 15%. Старшее поколение и в этом вопросе демонстрирует большее опасение, чем молодежь (61% против 41%).

Равным оказался процент людей, считающих, что помощь Украине помогает или вредит национальной безопасности США - по 36%. Демократы чаще отвечают, что помощь Киеву идет на пользу нацбезопасности (49% против 26%, считающих, что это вредит). Среди республиканцев картина обратная: 47% считают помощь вредящей нацбезопасности, 24% - идущей на пользу.

Уверенность в Зеленском

Большая часть опрошенных американцев (48%) по-прежнему заявляет о своей уверенности в президенте Украины Владимире Зеленском - этот показатель снизился с 2023 года на 8 процентных пунктов. В отсутствии уверенности в нем признались 39% респондентов.

Среди демократов поддержка украинского лидера выше - в него верят 65% опрошенных. Республиканцы склонны сомневаться и не доверять Зеленскому в 55% случаев, поддерживают президента 34% сторонников партии.

Отношение американцев к России и Путину

Подавляющее число американцев (88%) по-прежнему отрицательно относится к президенту России Владимиру Путину и его действиям на международной арене. При этом 67% опрошенных заявили, что относятся "крайне негативно". В этом вопросе республиканцы и демократы, в целом, заняли одинаковую позицию, отмечают исследователи.

Столь же негативно американцы относятся и к России в целом. 86% ответили, что относятся к стране "очень негативно" (57%) и "негативно" (29%). Этот показатель одинаков для республиканцев и демократов. 61% американцев считают Россию врагом США, 32% - соперником, а 4% - партнером.

Половина опрошенных (48%) считают, что влияние России в мире выросло - это на 10 процентных пунктов больше, чем в марте 2022 года. Доля считающих, что влияние России снизилось, упало за два года с 37% до 24%.

Вера американцев в авторитет НАТО снижается

Едва ли не заметнее всего поляризация в зависимости от партийной принадлежности проявляется в отношении американцев к НАТО. В целом, положительно к альянсу относятся 58% американцев - на 4 процентных пункта меньше, чем в 2023 году. Авторы исследования называют это снижение "значительным". Среди республиканцев так считают 43% опрошенных, а среди демократов - 75%.

Две трети американцев (66%) по-прежнему убеждены, что членство в НАТО идет США на пользу (в 2022 года так считали 69% опрошенных). О пользе членства в НАТО заявили 81% демократов и 51% республиканцев.

По сравнению с 2022 годом, больше американцев считают, что влияние НАТО в мире снизилось - так ответили 28% опрошенных против 25% два года назад. О росте влияния НАТО заявили 23% против 34% в 2022 году. 45% считают, что влияние НАТО не изменилось.

Отношение к союзникам в Европе и конкурентам

Большинство американцев положительно относятся и к европейским союзникам США - Германии (64%), Франции (64%) и Великобритании (70%). Как и в случае с НАТО, демократы чаще говорят о позитивном отношении к этим странам. В случае Германии позитивно оценивают союзника 72% демократов и 57% республиканцев.

Несмотря на положительное отношение американцев к этим трем европейским странам, меньшинство считает, что их влияние в мире выросло. Что Великобритания и Франция стали сильнее, ответили 12% опрошенных. О росте влияния Германии заявили 18% респондентов. Большинство полагает, что влияние не изменилось или уменьшилось (53% и 31% - для Великобритании, 60% и 24% - для Франции и 58% и 19% - для Германии). Половина американцев (48%) убеждена, что европейцы должны увеличить свои расходы на оборону, 18% считают расходы адекватными, 8% выступают за их снижение.

Подавляющее число опрошенных по-прежнему считает, что мировое влияние Китая растет - 71% против 66% в 2022 году. Больше, чем два года назад, американцев ответили и о растущей роли Индии (35% против 23%). США же, по оценке 54% опрошенных (47% в 2022 году), становятся слабее на мировой арене, лишь 14% считают, что наоборот сильнее.