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Опрос: Большинство немцев - за повышение оборонных расходов

Александра Иванова
29 апреля 2024 г.

Доля тех, кто выступает за увеличение военных расходов Берлином и его союзниками по НАТО в Европе, составляет большинство во всех электоральных группах, выяснил институт Forsa.

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Танки Leopard 2 на одном из заводов оборонного концерна Rheinmetall
Танки Leopard 2 на заводе RheinmetallФото: Fabian Bimmer/REUTERS

В условиях изменившейся ситуации с безопасностью Германии и ее европейским союзникам по НАТО следует увеличить расходы на оборону. Такую позицию поддержали 68 процентов участников опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa по заказу журнала "Международная политика" (Internationale Politik). Результаты исследования были обнародованы утром в понедельник, 29 апреля.

Против повышения оборонных расходов, согласно этому опросу, выступили 29 процентов респондентов. Как поясняет агентство dpa, значительное увеличение оборонных расходов "одобряет большинство во всех опрошенных группах населения и электоральных группах, причем на западе Германии и среди мужчин поддержка такой позиции в целом была выше".

Что касается отдельных политических партий, то среди сторонников оппозиционного блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС / ХСС) увеличение оборонных расходов поддержали 90 процентов опрошенных. Меньше всего респондентов, разделяющих подобную точку зрения, - среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (61 процент).

Среди немцев, традиционно голосующих за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и принявших участие в опросе Forsa, идею увеличить военные расходы одобрили 72 процента. Доля сторонников "зеленых", выступивших в опросе за такое предложение, составила 75 процентов, а избирателей Свободной демократической партии (СвДП) - 88 процентов.

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