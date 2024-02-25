Сколько страны НАТО тратят на оборону? Инфографика

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году странами-участницами был согласован нынешний показатель расходов на оборону в два процента от ВВП. Как эта договоренность выполняется членами альянса - в инфографике DW.

Из 25 европейских стран НАТО, включая Швецию (вопрос о вступлении которой в НАТО будет окончательно решен в скором времени), в минувшем году лишь двум удалось выделить на оборону два процента ВВП при сохранении крепких государственных финансов - Эстонии и Литве. Эти две страны смогли достичь поставленной Североатлантическим альянсом цели при том, что объем госдолга у них значительно ниже установленной европейскими договорами максимальной планки в 60 процентов от объема ВВП.

Целый ряд других европейских стран НАТО - Финляндия, Греция, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия - выделили на оборону даже больше двух процентов ВВП, но при этом имели госдолг выше 60 процентов или дефицит госбюджета в размере более трех процентов от объема ВВП.

Германия же вновь не смогла выполнить установленные нормы по обоим параметрам - в 2023 году военные расходы ФРГ составили лишь около 1,65 процента при объеме госдолга в 65 процентов ВВП.

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