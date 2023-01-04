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Марие-Агнес Штрак-Циммерман
Марие-Агнес Штрак-ЦиммерманФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава комитета бундестага: 2 процента ВВП для НАТО - минимум

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Марие-Агнес Штрак-Циммерман полагает, что для Германии отчислять два процента ВВП на оборону слишком мало. В современных условиях эту цель следует перевыполнять, считает она.

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Глава комитета германского бундестага по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) высказалась за ужесточение правил, касающихся выделения странами НАТО не менее двух процентов ВВП на оборону. "Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга установить два процента в качестве минимального стандарта имеет большой смысл не только в нынешних международных условиях. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своей программной речи в феврале тоже подчеркнул, что нам следует постоянно "перевыполнять" эту двухпроцентную норму", - сказала она в интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 4 января.

Штрак-Циммерман отметила, что эта позиция отражает точку зрения свободных демократов, к числу которых она принадлежит. В то же время она призвала учитывать и необходимость фундаментальных инвестиций в инфраструктуру бундесвера, которые осуществляются и вне оборонного бюджета.

В НАТО сейчас нарастает новый конфликт по поводу величины отчислений на нужды обороны. По словам Столтенберга, целый ряд стран альянса выступает за ужесточение двухпроцентной нормы. Они предлагают закрепить два процента в качестве минимального стандарта для всех стран НАТО к 2024 году.

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