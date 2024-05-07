Путин в пятый раз вступил в должность президента России

На церемонии инаугурации Путин пообещал продвигать в руководство страны участников войны в Украине. Из представителей стран ЕС на церемонии присутствовали лишь послы Франции, Венгрии и Словакии.

Владимир Путин во вторник, 7 мая, в пятый раз вступил в должность президента РФ. Он будет править страной еще на протяжении шести лет.

В своей инаугурационной речи Путин, в числе прочего, пообещал продвигать во власть участников войны против Украины, закреплять фундамент долгосрочного развития России и строить с партнерами многополярный мир. Он подтвердил готовность к диалогу с Западом "на равных, уважая интересы друг друга", обвинив при этом западные страны в том, что они ведут "политику агрессии" в отношении России.

Большинство западных представителей не пришли на церемонию

Большинство западных стран отказались от присутствия на инаугурации Путина на фоне войны России против Украины, спорных, по их мнению, результатов президентских выборов и ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест главы российского государства. От участия в церемонии в числе прочих отказались Германия, Великобритания, США и Канада. Посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг также не присутствовал на церемонии.

Из стран Евросоюза церемонию инаугурации посетили лишь послы Франции, Венгрии и Словакии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле спокойно относятся к решению ряда дипломатов не участвовать в инаугурации Путина.

"Мы сейчас слышим, что некоторые из послов из европейских стран, из США после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не приходить. Их решение. Инаугурация - в первую очередь для граждан России", - сказал он, добавив, что на церемонию были приглашены главы всех диппредставительств.

Переизбрание Путина на пятый срок

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.

Не признавать итоги выборов президента призывала российская оппозиция, в том числе Юлия Навальная, супруга умершего в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального, и политик и журналист Владимир Кара-Мурза. Европарламент принял резолюцию о нелегитимности "так называемых президентских выборов в России".

После инаугурации Путин получил право находиться на высшем государственном посту еще шесть лет - до мая 2030 года. Как отмечает "Интерфакс", по окончании пятого президентского срока Путин сможет считаться самым долгосрочным правителем российского государства после Ивана Грозного и Екатерины Великой.