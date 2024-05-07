  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Путин в пятый раз вступил в должность президента России

Сергей Ромашенко
7 мая 2024 г.

На церемонии инаугурации Путин пообещал продвигать в руководство страны участников войны в Украине. Из представителей стран ЕС на церемонии присутствовали лишь послы Франции, Венгрии и Словакии.

https://p.dw.com/p/4fa0E
Владимир Путин, стоя за трибуной с гербом РФ, приносит присягу во время церемонии инаугурации 7 мая 2024 года.
Владимир Путин официально вступил в должность президента на пятый срокФото: Kremlin.ru via REUTERS

Владимир Путин во вторник, 7 мая, в пятый раз вступил в должность президента РФ. Он будет править страной еще на протяжении шести лет.

В своей инаугурационной речи Путин, в числе прочего, пообещал продвигать во власть участников войны против Украины, закреплять фундамент долгосрочного развития России и строить с партнерами многополярный мир. Он подтвердил готовность к диалогу с Западом "на равных, уважая интересы друг друга", обвинив при этом западные страны в том, что они ведут "политику агрессии" в отношении России.

Большинство западных представителей не пришли на церемонию

Большинство западных стран отказались от присутствия на инаугурации Путина на фоне войны России против Украины, спорных, по их мнению, результатов президентских выборов и ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест главы российского государства. От участия в церемонии в числе прочих отказались Германия, Великобритания, США и Канада. Посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг также не присутствовал на церемонии.

Из стран Евросоюза церемонию инаугурации посетили лишь послы Франции, Венгрии и Словакии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле спокойно относятся к решению ряда дипломатов не участвовать в инаугурации Путина.

"Мы сейчас слышим, что некоторые из послов из европейских стран, из США после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не приходить. Их решение. Инаугурация - в первую очередь для граждан России", - сказал он, добавив, что на церемонию были приглашены главы всех диппредставительств.

Переизбрание Путина на пятый срок

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.

Не признавать итоги выборов президента призывала российская оппозиция, в том числе Юлия Навальная, супруга умершего в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального, и политик и журналист Владимир Кара-Мурза. Европарламент принял резолюцию о нелегитимности "так называемых президентских выборов в России".

После инаугурации Путин получил право находиться на высшем государственном посту еще шесть лет - до мая 2030 года. Как отмечает "Интерфакс", по окончании пятого президентского срока Путин сможет считаться самым долгосрочным правителем российского государства после Ивана Грозного и Екатерины Великой.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Владимир Путин будет баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщили участники встречи с ним после церемонии награждения в Кремле. Карикатура DW о том, чему никто не удивился.

Президентские выборы в России - 2024

Президентские выборы в России - 2024

Избирательная кампания и выборы президента России в 2024 году - в карикатурах. Смотрите галерею DW.
Политика2 февраля 2024 г.9 фото
Владимир Путин на фоне флага РФ и надписи "Путин 2024"

Если ЕС не признает Путина президентом РФ, что будет дальше?

Если ЕС не признает Путина президентом РФ, что будет дальше?

Несмотря на призывы Брюсселя признать результаты выборов в РФ нелегитимными, ЕС продолжит формальное общение с Владимиром Путиным, который официально займет пост президента после инаугурации.
Конфликты6 мая 2024 г.
external

Что Путин сделает с Шойгу после инаугурации и нужен ли Кремлю скандал с коррупцией. DW Новости

Что Путин сделает с Шойгу после инаугурации и нужен ли Кремлю скандал с коррупцией. DW Новости

7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина, который был объявлен победителем президентских выборов в РФ. После этого Путин должен сформировать новое правительство. Внимание привлекает не только судьба Михаила Мишустина. Наблюдатели гадают, сохранит ли свой пост министр обороны РФ Сергей Шойгу и может ли сыграть свою роль история с арестом его зама Тимура Иванова в связи с обвинениями в коррупции.
Политика2 мая 2024 г.30:03 мин.