"За Россию, против войны". Как меняется российская оппозиция

В российской оппозиции все громче звучат голоса тех, кто выступает против войны в Украине, но "за Россию". Разбираемся, кто это, и чего они хотят.

С началом войны РФ против Украины заниматься оппозиционной деятельностью как внутри России, так и за ее пределами, стало намного сложнее. На фоне усиления репрессий в стране, не только у политиков-оппонентов нынешней власти, но и людей, поддерживающих их идеи, появился страх. Это привело к тому, что сильно сократилось число граждан, живущих в России, готовых участвовать в протестных уличных акциях, в том числе антивоенных.

Несмотря на это, в период избирательной кампании в России можно было наблюдать, например, длинные очереди у пунктов сбора подписей за "антивоенного кандидата" Бориса Надеждина, собиравшегося баллотироваться в президенты РФ. А в день президентских выборов, 17 марта, очереди, пусть и более короткие, выстроились к избирательным участкам в рамках акции "Полдень против Путина", к которой призывал оппозиционер Алексей Навальный, умерший в тюрьме.

"За Россию, но против войны"

Блогер Максим Кац, комментируя один из роликов вдовы Алексея Навального Юлии Навальной, задался вопросом: когда в последний раз оппозиционный спикер главным тезисом своего выступления делал любовь к России? Навальная ответила: такой политик был - Алексей Навальный. "Он не только любил Россию в выступлениях, он за нее жизнь отдал", - написала она.

Между тем ставку на патриотическую идею, суть которой можно сформулировать так - "за Россию, но против войны", сделали желающие побороться за пост президента РФ в марте 2024 года Борис Надеждин, Екатерина Дунцова и Владислав Даванков, решившие сыграть на настроениях оставшихся в стране россиян, выступающих против войны и действующей власти.

Борис Надеждин сдает подписи для выдвижения в президенты России в ЦИК (31 января 2024 года) Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

"Я русский патриот, я хочу, чтобы Россия была великой, но при этом мирной и свободной", - говорил в интервью DW Борис Надеждин еще до отказа ему в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ. Екатерина Дунцова уже после подведения итогов президентских выборов, до участия в которых в качестве кандидата ее так и не допустили, написала: "Прежде всего, мы должны понять, что мы не враги для своей страны, и хотим для нее только лучшего". А "антивоенный кандидат" в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков , в своей избирательной программе указал: "За мир и переговоры на наших условиях". "Но очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной", - пояснил он свою позицию на пресс-конференции перед днем голосования.

"На мой взгляд, подобная позиция является единственно возможной в принципе. Мне не известно ни одной страны, где бы политическая оппозиция выступала с антипатриотическими лозунгами", - говорит в интервью DW политолог Александр Кынев.

Социолог Александр Бикбов считает, что "в таком использовании термина "патриотизм" нет большого сюрприза". По словам социолога, любой кандидат, который заявляет о расхождении с "военной программой", будет получать поддержку антивоенной аудитории. Он подчеркивает, что подобная антивоенно-патриотическая риторика сегодня потенциально может привлечь людей, которые колеблются и "в меньшей степени определяют свое отношение с институтами через вопросы войны".

Позицию этих людей социолог характеризует так: "Готовность к вступлению в зону компромисса, когда говорящего трудно заподозрить в отрицании власти, в ниспровержении институтов, будет импонировать тому большинству, которое не готово перейти на позиции резкой критики российского руководства, институтов или принять на себя коллективную ответственность".

Кто такие "антивоенные патриоты"?

Помимо Бориса Надеждина, Екатерины Дунцовой и Владислава Даванкова, в ходе предвыборной кампании и после нее на слуху оказались многие оппозиционные политики и организации, которые так или иначе затрагивали антивоенную повестку. Например, движение жен мобилизованных, которые первыми в России с начала войны стали выступать с регулярными публичными манифестациями: возлагать цветы к памятникам воинской славы, выходить с пикетами и придумывать другие формы протеста, требуя вернуть с фронта своих мужей.

"Антивоенная позиция должна базироваться на том вреде, который Россия наносит себе сама тем, что ведет эту самую войну", - такие слова прозвучали во вступлении к одному из видео блогера и историка Александра Штефанова. Больше года назад он в составе гуманитарной миссии поехал в оккупированный российскими войсками Мариуполь, где снял фильм "Обыкновенная денацификация". Сейчас у него больше полутора миллионов просмотров на YouTube. Штефанов выступает против войны в Украине и часто дебатирует с ее идеологами и пропагандистами.

Слева: либертарианский политик и основатель SVTV News Михаил Светов (фото из архива) Фото: Pond5 Images/IMAGO

Михаил Светов - один из главных идеологов либертарианства в России и создатель издания SVTV News. Он рассказывает, что с первых дней войны пытался объяснить, что необходимо отделять Россию и россиян от "преступлений, которые совершает режим Владимира Путина: "С первых дней войны я пытался объяснить оппозиционно настроенной части общественности, что не нужно путать родину с "жопой президента". Преступления, которые совершает режим Владимира Путина, и наша страна, которая является жертвой режима Владимира Путина - это две совершенно разные вещи".

Растет ли внутри России запрос на антивоенно-патриотическую позицию?

Как показывают данные опроса независимой социологической службы Russian Field , более 70 процентов россиян считают, что так называемая "специальная военная операция" на территории Украины затянулась. При этом всего треть опрошенных заявили, что поддержат вывод войск с территории соседней страны. За удержание текущих позиций, в свою очередь, выступили 64%. Социолог Александр Бикбов считает, что, хотя эти цифры и не могут отражать ничего напрямую, они могут показывать "некую динамику".

Александр Штефанов убежден, что запрос на такую умеренную позицию растет. И "новые поддерживающие приходят с двух сторон: со стороны людей, для которых ранее поддержка Украины была синонимом антивоенной позиции, и со стороны людей, которые по разным причинам решили, что единственный патриотический шаг - это поддержка войны".

Александр Кынев в интервью DW объясняет: "Большинство людей всегда выступают за умеренность. Радикалы всегда в меньшинстве. И умеренно критическую позицию, позицию здравого смысла всегда занимает большинство. (…) Внутри (России - Ред.) ситуация тоже стала постепенно назревать до того момента, когда ощущение усталости общества стало достаточно сильным. И ощущение этой усталости дало возможность тем, кто занял умеренную позицию среди политиков, начать о ней говорить вслух".

С ними не согласен Михаил Светов. По его мнению, лучший момент для популяризации подобных настроений уже упущен, а действовать антивоенное сообщество должно было намного раньше: "В начале войны этот запрос находился на пике, так как люди были в шоке от происходящего. Огромное количество симпатий было к той трагедии, которая происходила на Украине. (…) И этот кредит симпатий и доверия к Украине был огромен. Но, к сожалению, за эти два года он серьезно истратился", - в том числе, считает Светов, из-за высказываний о россиянах иностранных чиновников, которые он называет "русофобскими".