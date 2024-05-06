Если ЕС не признает Путина президентом РФ, что будет дальше?

7 мая 2024 года во время церемонии инаугурации Владимир Путин официально займет пост президента России. Но законность того, каким образом Путин был переизбран на пятый президентский срок, вызывает волну острой критики на Западе.

В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в России, состоявшиеся 17 марта 2024 года, не отвечали демократическим стандартам и "незаконно проводились на оккупированных РФ территориях Украины". По его словам, эти выборы в РФ регулировались "репрессивными законами", проводились в условиях преследования оппозиционных лидеров, представителей гражданского общества и журналистов, и прошли "под напором потока дезинформации, пропаганды и при отсутствии доступа к независимым СМИ". "Назвать это выборами было бы иронией", - констатировал главный дипломат ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: Alexandros Michailidis/European Union

Но означают ли эти заявления, что Евросоюз на официальном уровне не будет признавать полномочия президента Путина, вновь пришедшего к власти в России в результате недемократических выборов? DW узнала мнения экспертов.

Резолюция Европарламента символична, но не обязывающая

Первыми о нелегитимности Путина заговорили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 18 апреля во время своей очередной сессии ПАСЕ призвала страны-члены Совета Европы и Евросоюз "признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и контактов, направленных на стремление к миру". Но поскольку резолюции ПАСЕ носят лишь рекомендательный характер, то этот документ не повлек за собой никаких официальных изменений в отношениях стран-членов СЕ с Кремлем.

Здание Европарламента в Страсбурге Фото: picture alliance /

Неделей позже подобную позицию на уровне ЕС озвучил Европарламент. В своей резолюции он также призвал "не признавать результаты президентских выборов России легитимными" и "ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, гуманитарными и правозащитными целями".

Эта резолюция Европарламента тоже не является обязательной к исполнению, поэтому прямых последствий не влечет. Поскольку внешняя политика ЕС относится к полномочиям Совета ЕС, в котором эти вопросы решают главы 27 государств-членов Евросоюза по принципу единогласия, объяснила в комментарии DW Ионела Мария Чиолан, научный сотрудник по вопросам внешней политики, безопасности и обороны ЕС из брюссельского Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса.

Эксперт считает, что несмотря на то, что резолюция Европарламента на правовом уровне не обязывает объявить Путина нелегитимным президентом, все же она имеет "довольно ощутимое символическое и косвенное влияние" на внешнюю политику государств-членов ЕС. "Поскольку действует как рекомендация Совету ЕС и посылает сигнал европейским правительствам о том, что партии всего политического спектра придерживаются именно такой точки зрения", - считает Чиолан.

"Будут считать "обладателем власти" и продолжат общение"

В международных отношениях не существует четкой процедуры признания главы иностранного государства нелегитимным. Для этого достаточно просто соответствующего заявления на официальном уровне. Пока что таких заявлений не прозвучало, и ни одна из европейских столиц "не заявила о том, что собирается, например, отозвать своего посла из Москвы", указывает эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel).

Эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель Фото: DW

Но вместе с тем "никто толком не поздравил Путина с "выборами" и не признал эту аферу", говорит Грессель. Лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поспешил поздравить Путина, за что был раскритикован Европарламентом, где посчитали, что Орбан "нарушил солидарность с ЕС", признав это "фиктивное переизбрание".

"Так что формально Путин будет считаться "обладателем власти", как Лукашенко в Беларуси", - отметил Грессель. Но, по его мнению, европейские страны "по тем или иным причинам будут продолжать поддерживать связь с нынешней властью РФ".

"ЕС нужны каналы официальной связи с Кремлем"

Объявить Путина нелегитимным лидером было бы стратегической ошибкой ЕС, имеющей необратимые последствия для геополитических целей Брюсселя, а также для принятия дальнейших решений по поводу завершения войны в Украине. В этом уверен научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. "Мало кто не согласится с тем, что факт пребывания Путина на посту президента России коренится в коррупции и мошенничестве. Тем не менее, ЕС не может выборочно решать, с кем ему вести дела, а с кем нет", - считает Хилтон. Ведь для реализации политики ЕС в разных сферах "важно сохранять все возможные дипломатические каналы связи с Кремлем открытыми".

Более того, если Брюссель создаст прецедент, объявив лидера страны нелегитимным, это пошлет неверный сигнал многим государствам. "Сейчас ЕС нуждается в партнерах для решения комплекса проблем, например, таких как расширение доступа к редкоземельным минералам или диверсификация источников энергии. А делегитимизация Путина ограничит маневренность ЕС в достижении этих целей", - объясняет эксперт.

Кроме того, решение не признавать Путина президентом РФ "существенно повлияет на способность ЕС вести переговоры и продвигать вопрос безопасности Украины и стабильности на континенте". "Ведь когда придет время переговоров по поводу завершения войны в Украине, с кем будет иметь дело Брюссель?", - сказал Хилтон.

Оптимальной позицией для ЕС сейчас будет продолжать осуждать действия Путина в Украине и постоянно напоминать, что результаты президентских выборов в России были нелегитимными, "но при этом не разрывать формальные связи с Москвой", подытожил эксперт.