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ПАСЕ объявила о непризнании легитимности Владимира Путина

Александра Иванова
18 апреля 2024 г.

В резолюции о гибели российского оппозиционера Алексея Навального ПАСЕ призвала государства-члены и -наблюдатели прекратить все контакты с Владимиром Путиным.

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Одно из заседаний ПАСЕ в Страсбурге (фото из архива)
Одно из заседаний ПАСЕ в СтрасбургеФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) "не признает легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и повторяет призыв к государствам - членам и -наблюдателям в Совете Европы, а также Европейскому Союзу прекратить с ним все контакты, за исключением контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир". Такое положение содержится в резолюции ПАСЕ 2540, посвященной гибели российского оппозиционера Алексея Навального и "необходимости противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне против демократии". Эта резолюция была обнародована в среду, 17 апреля.

Ранее аналогичное положение было обнародовано ПАСЕ в резолюции 2519 2023 года. "Парламентская ассамблея призывает государства - члены Совета Европы признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и контактов, направленных на стремление к миру", - говорилось в том документе.

В документе, принятом 17 апреля 2024 года, указывается, что "отмена ограничений по президентским срокам в интересах Владимира Путина нарушает не только Конституцию России, но и устоявшиеся международные правовые принципы".

Кроме того, ПАСЕ призывает все государства "применить к режиму Владимира Путина действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег, направленное на противодействие организованной преступности и финансированию терроризма", выявить все частные или юридические лица, которые могут быть классифицированы как пособники, и применить к ним суровые меры наказания, включая конфискацию активов.

ПАСЕ назвала РПЦ "инструментом российского влияния и пропаганды"

Отдельный пункт резолюции посвящен Русской православной церкви (РПЦ). Конкретно ПАСЕ призывает государства - члены и -наблюдатели Совета Европы, а также ЕС "признать, что Русская православная церковь фактически используется кремлевским режимом в качестве инструмента российского влияния и пропаганды и не имеет ничего общего со свободой религии и свободой выражения мнений, гарантированной статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах".

В марте 2022 года Россия была исключена из состава ПАСЕ из-за войны, развязанной РФ против Украины. Несмотря на это, организация продолжает внимательно следить за событиями в России.

 

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