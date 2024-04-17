ПАСЕ приняла резолюцию в поддержку политзаключенных в РФ

"Тоталитарный режим Путина" попирает права человека и основы демократии в самой РФ и за ее пределами. Его нужно остановить с помощью ужесточения санкций и оказать поддержку оппозиции, говорится в резолюции ПАСЕ.

Хотя в марте 2022 года Россия была исключена из состава Совета Европы (СЕ) из-за войны против Украины, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает внимательно следить за событиями, происходящими в РФ.

Так, в ходе заседания в среду, 17 апреля, Ассамблея провела срочные объединенные дебаты, на обсуждение и голосование после которых было вынесено три резолюции. Они посвящены необходимости привлечь к ответственности российскую власть за смерть Алексея Навального, а также поддержке антивоенных активистов и политических заключенных России, в частности оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, отбывающего 25-летний тюремный срок по обвинению в "дискредитации" российской армии и госизмене.

Депутаты ПАСЕ предлагают ужесточить действующие антироссийские санкции, чтобы остановить "распространение тоталитарного режима Владимира Путина". А также ввести индивидуальные штрафные меры против всех, кто причастен к судебному преследованию Владимира Кара-Мурзы.

Как заявил глава правового комитета ПАСЕ, британский консерватор Ричард Кин, объединение обсуждения трех резолюций в одни дебаты "имеет очевидный смысл". "Они связаны с природой путинского режима, его агрессией и с необходимостью противостоять его дальнейшей экспансии и атакам на демократию", - сказал депутат.

Депутаты: Санкции против РФ недостаточно эффективны

Ассамблея заявляет, что российская власть несет прямую ответственность за смерть "лидера российской демократической оппозиции, политзаключенного и борца с коррупцией Алексея Навального". Резолюция призывает государства-члены СЕ на основе соответствующих международных конвенций привлечь Кремль "к ответственности за систематическое применение пыток и других форм жестокого обращения, которым подвергался Навальный и тысячи других заключенных в РФ, включая украинских военнопленных".

В резолюции отмечается, что смерть Навального "произошла в то время, когда российские оккупанты наступают на Украину, а украинские вооруженные силы борются с катастрофической нехваткой боеприпасов и уменьшением поддержки со стороны Запада".

Депутаты ПАСЕ считают, что "санкции, введенные после полномасштабного российского вторжения, оказались недостаточно эффективными" против агрессии РФ. Поэтому они призвали ЕС и страны G7 укреплять режим санкций против России, в частности путем снижения потолка цен на нефть, экспорт которой продолжает оставаться "значительным источником доходов" госбюджета РФ. А также призывает применить санкции в отношении "Московской биржи и госкорпорации "Росатом" (…), взявшей под контроль крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожской области Украины и использующую ее как инструмент шантажа Европы".

ПАСЕ составила "список Кара-Мурзы"

Несмотря на узаконенные репрессии, задержания и преследования антивоенных активистов, которые применяют к своим гражданам власти России и Беларуси, инакомыслие и движения несогласных с действиями руководства в этих странах "продолжают существовать". Об этом говорится во второй резолюции, принятой на заседании. ПАСЕ осуждает "репрессии, проводимые правительствами РФ и Беларуси, и призывает их соблюдать международные обязательства в области прав человека". Кроме того, депутаты Ассамблеи просят государства-членов Совета Европы "обеспечить российскому и белорусскому антивоенным движениям большее признание и поддержку". А также "добиваться освобождения лиц, заключенных в тюрьму за свою антивоенную позицию".

Владимир Кара-Мурза стал одной из первых жертв репрессий российского режима,получивший "особо суровый приговор - 25 лет лишения свободы за свою антивоенную позицию". ПАСЕ намерена бороться за освобождения Кара-Мурзы. И с этой целью составила подробный список лиц, среди которых сотрудники тюрем, полицейские, прокуроры и судьи, "причастные к злоупотреблениям российской системой правосудия с целью заставить замолчать Владимира Кара-Мурзу".

В общей сложности список насчитывает 51 человека. В резолюции ПАСЕ называет его "списком Кара-Мурзы" и подчеркивает, что все его фигуранты "должны быть включены в санкционные списки в соответствии с "законом Магнитского". Этот закон, принятый в США и во многих странах Европы, позволяет вводить целевые санкции против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, но остающихся безнаказанными в своей стране. Кроме того, депутаты ПАСЕ призвали все государства, ведущие переговоры об обмене заключенными с Россией, включить Владимира Кара-Мурзу в обменные списки.

"Европа должна выступить против угрозы демократии"

Перед открытием дебатов к депутатам ПАСЕ обратилась жена Владимира Кара-Мурзы Евгения. Она отметила, что, по данным правозащитных организаций, сегодня в тюрьмах России находится около 700 политических заключенных. Евгения обратилась к Ассамблее с просьбой бороться за их освобождение и поддерживать гражданское общество России. Она также призвала ПАСЕ "послать четкий сигнал Кремлю: Владимира Путина больше не считают легитимным правителем России и будут к нему относиться как к узурпатору, диктатору и военному преступнику".

«Россия как государство несет полную ответственность за убийство Навального. Имена тех, кто к нему причастен, - известны, и к ним должен быть применен международный санкционный режим за нарушения прав человека», - заявил польский депутат от группы либералов Рихард Петру.

Под руководством Путина Россия де факто превратилась в диктаторский режим, считает представитель группы социалистов из Литвы Лукас Савикас. "Москва не уважает не только права своих собственных граждан, но и права соседних стран на самоопределение", - сказал политик. По его словам, Европа столкнулась "со срочной необходимостью выступить против угрозы демократии, которую представляет режим Путина как в самой России, так и за ее пределами".

Поправки, внесенные к текстам резолюции, не вызвали споров среди членов ПАСЕ. И все три документа были приняты Ассамблеей единогласно.