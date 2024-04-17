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Верховный суд отложил проверку законности по делу Кара-Мурзы

Ольга Лебедева
17 апреля 2024 г.

Рассмотрение апелляции на приговор Владимиру Кара-Мурзе отложено на неопределенный срок. Находящийся в омской колонии оппозиционер в заседании не участвовал.

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Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза
Российский оппозиционер Владимир Кара-МурзаФото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, отправленному на длительный срок в колонию по политическим статьям, отложено на неопределенный срок. Верховный суд России приостановил проверку законности данного приговора, сообщил в среду, 17 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. О причинах решения не сообщается.

Как отмечает "Радио Свобода" со ссылкой на адвокатов, Кара-Мурза не смог участвовать в заседании суда из омской колонии, поскольку в его деле есть материалы, связанные с государственной тайной.

Самый жесткий приговор за критику Путина

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. Это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся критику президента РФ Владимира Путина. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозревают спецслужбы РФ. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

 

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