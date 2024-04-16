Члены Конгресса США выступили в защиту Владимира Кара-Мурзы

Конгрессмены и сенаторы призвали Белый дом внести Кара-Мурзу в список "Незаконно и неправомерно задержанных". Его единственным преступлением было противостояние путинскому режиму, заявили они.

Члены Сената и Палаты представителей США призвали администрацию президента Джо Байдена внести российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в список "Незаконно и неправомерно задержанных". Приговоренный к длительному сроку политик является "мощным голосом в поддержку демократической России" и мечтает о мирном правовом государстве, а "его единственным преступлением было противостояние преступлениям путинского режима", подчеркивается в письме конгрессменов и сенаторов, которое в понедельник, 15 апреля, цитирует "Голос Америки" .

В инициированном главой сенатского комитета по международным отношениям Беном Кардином и сенатором Роджером Уикером обращении отмечается, что Кара-Мурза является законным постоянным жителем Соединенных Штатов, а его жена и трое детей - граждане США. "Освободить его и спасти ему жизнь - в национальных интересах США. Пришло время действовать", - считают в Конгрессе.

Обращение к администрации США подписали 80 законодателей из обеих палат парламента и от обеих крупных партий - Республиканской и Демократической.

25 лет строгого режима за критику войны РФ против Украины

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. Это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся критику Путина. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья Кара-Мурза и адвокаты заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозревают спецслужбы РФ.