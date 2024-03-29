Новые репрессии в РФ. Журналистов судят за связи с Навальным

После начала войны в Украине Антонина Фаворская бросила карьеру актрисы и стала освещать суды, в том числе над Алексеем Навальным. Теперь судят ее саму. В чем ее обвиняют?

В России возбудили уголовное дело против журналистки Антонины Фаворской из-за якобы ее связи с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), который в 2011 году основал Алексей Навальный. Эту организацию в 2021 году российские власти признали "экстремистской". Вслед за этим уголовные дела были заведены на активистов, руководителей региональных штабов Навального, адвокатов, защищавших его в суде. Теперь речь идет о давлении на журналистов, освещавших судебные процессы над Навальным, который умер в колонии.

Фаворская регулярно освещала судебные заседания над Навальным

Последнее видео с Алексеем Навальным из Харпа 15 февраля сняла Антонина Фаворская (Фаворская - авторская фамилия, настоящая - Кравцова) для издания SOTA (SotaVision). Она посещала практически каждое судебное заседание с оппозиционным политиком, регулярно приезжая из Москвы во Владимирскую область. Там по видеосвязи в экране монитора появлялся Алексей Навальный. Нередко на таких заседаниях Фаворская оказывалась единственным представителем прессы - так основатель ФБК мог оставаться в публичном поле.

Одно из последних фото Алексея Навального в колонии Фото: Alexandra Astakhova/Mediazona

В феврале 2024 года Фаворская приехала в поселок Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Оттуда она сделала фоторепортаж о колонии "Полярный волк", куда в декабре 2023 года этапировали Алексея Навального. Журналистка успела пообщаться с местными жителями и сделать несколько кадров, прежде чем ее задержала полиция, рассказала DW одна из ее коллег. У Фаворской проверили документы, уточнив цель ее нахождения в Харпе. Девушку, в итоге, отпустили без составления протокола. Ей удалось сохранить кадры, а затем опубликовать репортаж .

"После того, как Алексея Навального убили в колонии, Тоня вновь поехала в Харп. Она очень чувствительна к несправедливости, и хотела собрать до конца видеоматериал для итогового фильма", - рассказывает основательница SotaVision Александра Агеева, предполагая, что эти поездки могли разозлить силовиков.

Фаворскую обвиняют в том, что она якобы размещала материалы на платформах ФБК

После похорон Алексея Навального в Москве Фаворская делала серию фоторепортажей с Борисовского кладбища - туда практически каждый день продолжали приходить люди, чтобы возложить цветы на могилу погибшего политика. Во время президентских выборов в России Фаворской угрожали, рассказала она 16 марта на своей странице в Facebook: "Сегодня мне пришло сообщение в тг (Telegram), что я якобы поддерживаю идеи экстремистской организации".

Фаворскую задержали в Москве 17 марта после того, как она с двумя подругами посетила могилу политика Алексея Навального на Борисовском кладбище. Суд назначил ей административный арест по протоколу о якобы неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП) - в этот момент девушка находилась в кафе вместе с коллегами.

Тысячи людей пришли проститься с оппозиционером Алексеем Навальным, котрый был похоронен на Борисвоксом кладбище (1 марта 2024 года) Фото: REUTERS

27 марта Фаворскую должны были отпустить из спецприемника, но на выходе ее задержали вновь и отвезли к ней домой для проведения обыска. По данным ОВД-Инфо, против журналистки возбудили уголовное дело о сотрудничестве с "экстремистской" организацией ФБК: якобы она размещала материалы на платформах ФБК. Наказание предусмотренное этой статьей может быть до 12 лет лишения свободы. Агеева подчеркивает: Фаворская никогда не участвовала ни в каких партиях или движениях. Весь график журналистки состоял из освещения акций и судов, что у нее просто не оставалось даже выходных, добавляют ее коллеги.

Силовики в тот день задержали и других журналистов, которые ожидали Фаворскую рядом со спецприемником - Александру Астахову и Анастасию Мусатову. Их увезли на допрос в Следственный комитет, у них дома также прошли обыски. Кроме того, силовики избили журналиста издания Rusnews Константина Жарова, который освещал обыск у Фаворской. Аналогичное уголовное дело возбудили против уфимской журналистки Rusnews Ольги Комлевой. "Это какой-то новый виток насилия. Раньше журналистов отпускали после административного ареста. Возможно, Тоня приняла бы решение на время уехать из страны. Но все произошло стремительно", - говорит Агеева.

Чечня, суды над участниками ФКБ, угрозы

Основательница издания SotaVision вспоминает, что Фаворская присоединилась к ее команде летом 2022 года. До войны в Украине девушка планировала строить актерскую карьеру, в начале февраля 2022 года она окончила актерский факультет ГИТИСа, до этого играла в кино и театре. "На заседании по одному из политических дел она подошла к нашему журналисту и попросилась писать для нас. Она по первому образованию журналист", - говорит Агеева.

Колония "Полярный волк", в которой умер Алексей Навальный Фото: AP/dpa/picture alliance/

Изначально Антонина Фаворская делала фоторепортажи с акций протеста и судебных заседаний по политическим статьям (такие как "фейки" об армии РФ, "экстремизм", "терроризм"). Коллеги подчеркивают, что у Фаворской есть журналистский дар - "чуйка" на эксклюзив. Она оказывалась в правильное время в нужном месте. Например, за одну новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год она сняла видео задержаний в Москве, а потом и гуляния москвичей под Верку Сердючку в центре столицы. Эти материалы, в итоге, набрали рекордное количество просмотров на Youtube-канале издания Sota.

Летом 2023 года, несмотря на жестокое нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, Фаворская приехала в Грозный. Она оказалась единственной среди независимых журналистов на приговоре Зареме Мусаевой - матери бывшего юриста правозащитной организации "Комитет против пыток" (сейчас: "Команда против пыток") Абубакара Янгулбаева. На этом заседании были также представители прокремлевского телеканала "Россия".

"Тоня очень смелая, - говорит ее коллега по SotaVision Алипат Султанбегова. - Ей важно, чтобы люди знали, что происходит на политических судах". Агеева добавляет, что Фаворская, освещая резонансные политические процессы, не гналась за популярностью, "не теряла человеческого отношения к происходящему" и оставалась верна стандартам журналистики.

Силовики могли взять на карандаш Фаворскую после ее поездок в Харп

Агеева рассказала DW, что ее редакция вновь взвесит все риски. Она не исключает, что журналистов, над которыми нависла серьезная угроза, будут принудительно отправлять в отпуск за пределы страны. "Проблема в том, что взвесить все риски все сложнее. Раньше были задержания, но журналистов отпускали после административного задержания. Возможно, Тоня приняла бы решение выехать из страны на время. Но дело в том, что даже этой паузы не было, все произошло стремительно", - говорит Агеева, отметив, что некоторые журналисты принципиально не хотят уезжать из страны. Она сравнивает эту ситуацию с той, когда военные журналисты, несмотря на риски, продолжают возвращаться в зону боевых действий.

Подобного давления российская журналистка не переживала 30 лет, говорит глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Многие журналисты, продолжающие писать из России, вынуждены применять к себе самоцензуру, находиться под постоянным стрессом, а иногда слежкой со стороны разных ведомств, перечисляет она.

"Это довольно сложная ситуация: как когда пытаешься пройти между струйками дождя, одновременно не растерять профессиональные стандарты, чувствовать себя все-таки журналистом", - говорит она. По ее мнению, то, что было обычной работой журналиста в России еще 10 лет назад теперь можно отнести в разряд подвига.

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