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Правозащитника Янгулбаева внесли в список экстремистов в РФ

Анатолий Арни
30 августа 2023 г.

Росфинмониторинг не пояснил, на каком основании экс-юриста "Комитета против пыток", которому угрожал Кадыров, внесли в перечень террористов и экстремистов.

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Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев
Абубакар Янгулбаев (фото из архива)Фото: privat

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов правозащитника и бывшего юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, сообщил телеканал "Дождь" во вторник, 29 августа.

Причины внесения в список не указываются, однако СМИ обращают внимание на появившиеся в начале июля в Telegram-канале Baza сообщения о том, что в отношении Янгулбаева возбудили дело об экстремизме.

Ранее Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов двух братьев Янгулбаева - Ибрагима и Байсангура. Все трое братьев, как и их отец, до этого были вынуждены покинуть Россию из-за преследований и угроз со стороны властей Чечни.

Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой

Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что братья Янгулбаевы являются активными участниками чеченского оппозиционного движения "Адат" и администрируют соответствующую страничку на YouTube и Telegram-каналы. Представители "Адата" при этом указывали, что братья не имеют отношения к движению.

Кадыров открыто угрожал семье Янгулбаевых расправой, а в январе 2022 года представители силовых структур Чечни похитили мать семейства Янгулбаевых, Зарему Мусаеву, из квартиры в Нижнем Новгороде. Женщину, а также ее мужа, экс-судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева якобы требовалось доставить в регион как свидетелей по делу о мошенничестве. Янгулбаев ввиду профессиональной деятельности обладал иммунитетом, поэтому силовики избили семейную пару и увезли женщину.

После того, как Мусаеву доставили в Грозный, ее обвинили в нападении на сотрудника полиции и заключили под стражу, несмотря на проблемы со здоровьем. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новость о похищении Мусаевой и избиении ее мужа "странной" и "фантастической". "Мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кадыров же сразу после ареста Мусевой заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей", а суд в Грозном приговорил женщину к пяти с половиной годам лишения свободы.

Родственников Янгулбаевых отправили на войну в Украину

В начале августа стало известно, что власти Чечни силой отправили на войну в Украине оставшихся в регионе родственников Сайди Янгулбаева - его брата Сайд-Ахмеда и трех племянников - Хасана, Адама и Юсупа. Всех мужчин оформили как добровольцев, несмотря на то, что часть родственников семьи Янгулбаева ранее отреклась от привлекших внимание Кадырова оппозиционеров.

Телеграм-канал 1ADAT сообщил, что перед отправкой на фронт мужчин удерживали в нелегальной тюрьме специального отряда быстрого реагирования. По данным канала, Хасана похитили, когда он приехал в Грозный с целью отвезти жену в роддом.

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