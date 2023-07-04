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Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии

Ольга Лебедева
35 мин. назад

Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать экс-юриста "Команды против пыток" Абубакара Янгулбаева признана виновной в мошенничестве и применении силы к полицейскому.

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Мать Абубакара Янгулбаева Зарема Мусаева
Зарема МусаеваФото: Privat

Ахматовский районный суд Грозного вынес приговор по делу Заремы Мусаевой - жены бывшего судьи Верховного судаЧечни Сайди Янгулбаева и матери бывшего юриста правозащитной организации "Комитет против пыток" (сейчас: "Команда против пыток") Абубакара Янгулбаева. Во вторник, 4 июля, суд признал ее виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции и приговорил к 5,5 года колонии, сообщает "Команда против пыток" (КПП) и Telegram-канал Baza. 

Тем самым суд полностью удовлетворил требование прокуратуры, с которым она выступила в середине июня. В рамках уголовного дела Мусаева первоначально проходила в качестве свидетеля, позднее ей предъявили обвинения.

Между тем, в Чечне совершено нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора в отношении Мусаевой. По словам пресс-секретаря "Команды против пыток" Натальи Курекиной, автомобиль Немова и Милашиной блокировали вооруженные люди на въезде в Грозный, когда те ехали из аэропорта. "У обоих очень сильные травмы и ушибы. Елена Милашина была обрита наголо и облита зеленкой. Их били, в том числе, ногами по лицу. Насколько я понимаю, там есть травма головы. У нас пока нет медицинского заключения, однако Елена постоянно теряет сознание", - сообщила она DW.

Похищение Заремы Мусаевой

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру родителей Янгулбаевых в Нижнем Новгороде, предъявив постановление о приводе отца правозащитника Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Сайди Янгулбаев показал удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только женщину. При этом силовики не взяли медикаменты инсулинозависимой Мусаевой.

В Кремле назвали эту новость "странной" и "фантастической". "Мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Семья Мусаевой обвинила в ее похищении приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, а он сам в ответ заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Кадыров также сообщил, что Мусаева доставлена в Грозный, где  якобы напала на сотрудника полиции.

С июня 2022 года суд в Грозном рассматривал дело против Мусаевой, она все это время находилась в СИЗО. После ее похищения ее муж и дочь покинули Россию, за границей находятся также ее сыновья. В августе того же года суд в Грозном отказался передавать дело Мусаевой в другой регион. В апреле 2023 года защита Мусаевой заявила о фабрикации доказательств против нее. За время нахождения в СИЗО у Мусаевой начались серьезные проблемы со здоровьем, отмечают правозащитники.

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