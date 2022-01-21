Чеченский правозащитник: Кадыров мстит, так как не выносит критику и оппозицию

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Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев в интервью DW - об обстоятельствах похищения своей матери, бездействии местной полиции, провокациях чеченских силовиков и угрозах со стороны Кадырова.
Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, похищенную вечером 20 января из Нижнего Новгорода и силой увезенную в Чечню для допроса, сутки спустя обвинили в том, что она якобы напала на полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что женщина "заработала себе статью на реальный срок". Ее сын, правозащитник и юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев связывает преследование родителей со своей правозащитной и оппозиционной деятельностью, опасается за жизнь матери и считает издевательством комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, назвавшего информацию о похищении Заремы Мусаевой "фантастической историей".
DW: Абубакар, есть ли у вас на данный момент какая-то информация о том, где ваша мать?
Абубакар Янгулбаев: Только что (вечером 21 января. - Ред.) Кадыров написал в своем телеграм-канале, что моя мама доставлена в Грозный. Он пишет, что мама "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела". То есть они устроили провокацию, чтобы легализовать похищение моей мамы. Теперь точно будет суд из-за "нападения на полицейского, опасного для его жизни и здоровья".
- Вы обратились в правоохранительные органы в связи с похищением вашей матери?
- Мы обратились во все инстанции: и в федеральные, и в региональные, и в международные, и в Следственный комитет, и в Европейский суд по правам человека - всюду, куда только можно было обратиться.
- Уже есть какая-то реакция?
- В Следственном комитете ответили только, что приняли мое заявление, но пока никакой реакции нет.
- А нижегородские полицейские знали о том, что происходило в квартире ваших родителей?
- Конечно, знали. Местные сотрудники полиции пришли к моим родителям еще утром 20 января, сказали, что выясняют, кто находится в квартире, и что это связано с тем, что нужно дать показания по какому-то делу о мошенничестве. Отец спросил, куда подойти, и ему сказали, что пока идти никуда не нужно. А уже вечером опять пришли те же сотрудники, но на этот раз внизу уже стояли два тонированных "Мерседеса" с чеченскими номерами, и там были человек восемь чеченцев. Было понятно, что они приехали за родителями, и что будет либо какая-то провокация, либо похищение. Мы сразу вызвали адвокатов, связались с правозащитниками, чтобы с самого начала придать эту ситуацию огласке.
Люди из Чечни с оружием вломились в квартиру - с криками, руганью, они били всех, кто стоял у них на пути. Избили адвоката Наталью Добронравову, юриста "Комитета против пыток", моих родителей. Маму выволокли из квартиры без верхней одежды, даже не дали ей взять пальто. У мамы диабет, ей нужно колоть инсулин пять раз в день, кроме того, у нее подозрение на ковид и она была на самоизоляции, но ей не позволили взять ни таблетки, ни инъекции инсулина, ни паспорт. Они даже не установили ее личность - просто по-дикому похитили!
- Люди, которые похитили вашу маму, предъявили документы? Вы знаете, кто это был?
- Удостоверение показал только один из них, майор ГУ МВД Чечни Адам Мадигов, кем были остальные, мы не знаем - они не предъявили документы. Может, они даже не были сотрудниками правоохранительных органов.
- А они назвали какой-то формальный повод?
- Там какое-то уголовное дело по факту мошенничества против совершенно незнакомой женщины, заведенное в 2019 году. Родители не живут в Чечне с 2017 года. Но в ГУ МВД Грозного было выдано постановление о принудительном приводе моей матери для допроса в качестве свидетеля. При этом в уголовно-процессуальном праве России есть возможность допросить свидетеля дистанционно, направив соответствующее поручение. Не говоря уже о том, что у моей мамы была уважительная причина никуда не ехать, так как она была больна.
- В постановлении было только имя вашей мамы или обоих родителей?
- Было и имя отца, но его статус федерального судьи обеспечивает неприкосновенность, поэтому увезти его куда-либо невозможно. Более того, статус неприкосновенности распространяется и на квартиру, где он живет, в соответствии с законом там даже обыск провести невозможно, поэтому это вторжение было абсолютно незаконно.
- А как реагировали на происходящее сотрудники местной полиции?
- Никак. В тот момент, когда вооруженные люди начали с криками врываться в квартиру, они просто ушли, а потом пришли только спустя три часа после того, как маму похитили.
- Вы связываете похищение матери с вашей правозащитной деятельностью?
- Конечно, и с правозащитной, и с оппозиционной. Я и члены моей семьи никогда не стеснялись высказывать свое мнение по поводу политики Кадырова, по фактам нарушения прав человека на территории Чеченской Республики по фактам преступлений, которые там совершаются, в том числе экономических - откатов, коррупции и так далее. Мы всегда об этом говорили, но местные власти не выносят никакой критики и всегда очень остро на это реагируют. Кадыров уже заявил в своем Telegram-канале, что члены моей семьи будут либо в тюрьме, либо под землей, сказал, что я прямо и открыто ему угрожаю, и мной займутся компетентные органы.
- Как вы отнеслись к комментарию Дмитрия Пескова, который назвал похищение вашей мамы "фантастической историей"?
- Это звучит издевательски. Если он не верит, ему нужно было посмотреть видео, выложенные в интернете. Их очень много. Просто не полениться и посмотреть хотя бы одну минуту. И он сразу бы убедился в том, что это правда.
- Какими будут ваши дальнейшие действия?
- Мы будем делать все возможное в рамках закона. Я даже не знаю, что будет с мамой после того, как они устроили провокацию и обвинили ее в нападении на полицейского, чтобы легализовать похищение, сфальсифицировать уголовное дело и посадить ее в тюрьму. Теперь Кадыров будет легальным образом держать ее в заложниках.
- Когда похитители берут в заложников членов семьи, они обычно чего-то требуют от их родственников. Как вы думаете, чего добивается от вас Рамзан Кадыров?
- Наверное, он хочет просто мстить, потому что терпеть не может критику и оппозицию.
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