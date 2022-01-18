Удастся ли жертве пыток в Чечне избежать экстрадиции из Германии?

Ахмед Сериев уехал из Чечни после того, как чеченские силовики, ворвавшись поздно ночью в дом, на глазах у него похитили брата Магомеда - по данным "Новой газеты", он стал одним из как минимум 27 человек, предположительно, казненных в ходе массовой внесудебной расправы в Чечне в январе 2017 года.

Прилетев транзитом в Германию в декабре того же года, 19-летний Ахмед с матерью попросили убежища, но и Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, и суды - первой инстанции и апелляционный - отклонили их прошения, в последний раз - без права на обжалование. Сейчас дело находится на рассмотрении в Конституционном суде ФРГ - и если судьи КС согласятся с доводами нижестоящих судов, Сериева и его мать незамедлительно депортируют в Россию.

События, очевидцем которых стал Ахмед, делают из него нежелательного для чеченских властей свидетеля. Опасаясь, что в случае возвращения в Чечню его может ожидать похищение, пытки и даже гибель, Ахмед Сериев решил рассказать DW о том, что ему пришлось пережить, - надеясь, что общественный резонанс поможет ему хотя бы остаться в живых.

"Расстрельный список" "Новой газеты"

О массовой внесудебной казни, предположительно, случившейся в ночь с 25 на 26 января 2017 года в Грозном, впервые написала "Новая газета" в июле 2017 года. До этого, расследуя факты о преследованиях, пытках и убийствах геев в Чечне, "Новая" получила от своего источника в УФСБ Чечни список с фотографиями и именами 20 с лишним чеченцев, задержанных в декабре 2016 года и январе 2017 года в ходе спецопераций.

Бойцы 2-го полка имени Ахмата Кадырова на праздновании 10-летия со дня образования подразделения

Как установила "Новая", этим людям не предъявлялось никаких обвинений, их задержания не оформлялись официально. Вместо этого задержанных поместили в подсобных помещениях и СИЗО отделов полиции, а впоследствии - ликвидировали на территории дислоцирования 2-го полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) им. Ахмата Кадырова. В "расстрельном списке" было и имя Магомеда Сериева.

"24 декабря 2016 года в два часа ночи раздался сильный стук в дверь. Мама побежала к двери, я за ней. На улице стояли сотрудники СОБРа "Терек", они спросили, где мой брат, вломились в комнату, где он спал, все обыскали, забрали его телефон и компьютер, российский и заграничный паспорта и увели брата с собой. После этого мы его больше не видели", - вспоминает Ахмед.

Что спровоцировало задержания в декабре 2016 года?

Масштабные спецоперации чеченских силовиков в декабре 2016 года начались после того, как 17 декабря группа молодых людей в Грозном убила знакомого полицейского. Они угнали его машину и в ходе погони сбили на ней сотрудника ДПС. Трое нападавших были расстреляны на месте, трое остальных - ранены, задержаны и госпитализированы.

20 декабря местные СМИ со ссылкой на данные регионального МВД сообщили, что двое из задержанных в преследовании, Исмаил Бергаев и Сахаб Юсупов, скончались в больнице от полученных травм. Об этом же говорится и в материалах уголовного дела, возбужденного чеченским отделением Следственного комитета. В посмертных судебно-медицинских экспертизах сказано, что "биологическая смерть" наступила в результате ранений в голову.

Всего после убийства полицейского чеченские силовики, по данным "Новой газеты", задержали в декабре 2016 года и январе 2017 года около 200 человек: вначале тех, чьи контакты были в мобильных телефонах нападавших, затем - знакомых этих людей и так далее. Тех, кто не был казнен в ходе внесудебной расправы, по всей вероятности, приговорили к длительным срокам по вымышленным обвинениям. Одним из задержанных стал Магомед Сериев.

Очная ставка с "умершим в больнице"

25 декабря 2016 года силовики приехали к Сериевым во второй раз. Они вывели Ахмеда из дома и усадили его в стоящий на улице "Мерседес", где сидел какой-то парень, ранее, очевидно, сильно избитый: под левым глазом у него был большой синяк и отек, глаз с трудом открывался. "Они хотели узнать, знакомы ли мы. Он сказал, что не знает меня, я тоже его не знал. Тогда меня высадили из машины, сказали, чтобы я никуда из Чечни не уезжал и что они еще вернутся", - рассказывает Ахмед.

Центр Грозного

В избитом парне Ахмед Сериев позднее узнал Исмаила Бергаева, который, по официальным данным, скончался от травм еще 20 декабря. Ни одного из признаков огнестрельных ранений в голову, о которых говорилось в материалах уголовного дела и посмертной судебно-медицинской экспертизе, по словам Ахмеда, у Бергаева не было.

То, что Исмаил Бергаев и Сахаб Юсупов, якобы умершие в больнице 20 декабря 2016 года, в этот и последующие дни были живы, установило и независимое расследование "Новой газеты". По данным издания, оба они были расстреляны в ночь на 26 января 2017 года на территории ППСП им. Ахмата Кадырова.

"Уехали в Сирию и присоединились к "Исламскому государству"

После похищения Магомеда Сериева его родители, как и родственники других пропавших, регулярно обращались в различные республиканские инстанции, безуспешно пытаясь выяснить, где находятся их родные. Вскоре их стали вызывать в отделы полиции. "Отца забрали в Грозненский РОВД и сказали, что брат у них и что он рисовал какие-то карты лесного массива. Спросили отца, готов ли он убить своего сына, и когда он ответил "нет", сказали, что тогда сами его убьют", - рассказывает Ахмед.

В июне 2017 года мать Ахмеда написала заявление на имя главы Чечни Рамзана Кадырова (копия документа есть в распоряжении DW) с просьбой помочь выяснить судьбу пропавших родных. После этого за ней пришли чеченские полицейские. "Маму забрали в Шалинское РОВД и сказали, чтобы она больше не искала Магомеда. Посоветовали подумать о том, что у нее есть еще один сын. Отца тоже неоднократно забирали в Шалинское РОВД и требовали подписать бумаги о том, что брат уехал воевать в Сирию на стороне "Исламского государства". Говорили, что если не подпишет, они заставят подписать меня. Я понял, что они не отстанут, и решил уехать из России", - говорит Сериев.

Подарок Кадырова матерям к 8 марта

Страх Ахмеда за свою жизнь усиливался тем, что в 2015 году он уже пережил похищение и пытки. Тогда 17-летнего парня задержали и, не предъявив никаких обвинений, привезли на территорию 2-го полка ППСП им. Ахмата Кадырова - туда, где годом спустя, предположительно, казнили его брата, - и пять часов пытали, избивая полипропиленовой трубой.

После этого Ахмеда поместили в подвальное помещение, где уже находились другие задержанные. В подвале их продержали два с лишним месяца, а затем 6 марта 2016 года всех внезапно освободили. Ахмед вспоминает, как командир полка Аслан Ирасханов (в своем расследовании о массовой казни "Новая газета" пишет о нем как об участнике пыток) сказал, что это приказ Рамзана Кадырова - подарок матерям к 8 марта.

О похищении людей в 2015 году впервые стало публично известно лишь в 2021-м, когда "Новая газета" опубликовала рассказ старшего сержанта 2-го полка им. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева - одного из свидетелей внесудебной расправы. Ахмед же, по его словам, рассказал об этом сотруднику миграционной службы Германии еще в январе 2018 года, и это может быть доказательством того, что он говорил о событиях, пережитых им лично.

ЕСПЧ признал вину России в деле о массовой казни в Чечне

В конце 2019 года при поддержке адвокатов из российской правозащитной организации "Правовая инициатива" 15 родственников пяти похищенных чеченцев подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

14 декабря 2021 года ЕСПЧ постановил, что отказ властей России объективно расследовать это преступление нарушил 13 статью Европейской конвенции по правам человека. Суд также признал, что родственники заявителей были похищены и незаконно лишены свободы (статья 5 Конвенции) и что было нарушено их право на жизнь (статья 2 Конвенции).

ЕСПЧ признал Россию виновной в ненадлежащем расследовании дела о внесудебных казнях в Чечне

Кроме того, ЕСПЧ счел, что была нарушена 3 статья Конвенции в отношении заявителей, приравняв "страдания, которые перенесли эти люди в связи с исчезновением своих близких и невозможностью добиться расследования их гибели", к "пыткам и жестокому обращению со стороны агентов государства".

Еще одна коллективная жалоба, в числе заявителей которой находится Ахмед Сериев, на сегодняшний день находится на рассмотрении в ЕСПЧ, решение по ней пока не принято.

Аргумент "нет риска пыток и внесудебной казни" ошибочен?

Помимо Ахмеда Сериева с матерью, в Германии находятся еще две семьи, чьи родные, предположительно, были казнены в ночь на 26 января 2017 года. Обеим власти ФРГ предоставили убежище. Отказ Сериеву в статусе беженца немецкие суды аргументировали тем, что возвращение в Россию "не несет риска пыток и внесудебной казни", поскольку он беспрепятственно мог покинуть Чечню в 2017 году. Адвокат Ольга Гнездилова из "Правовой инициативы" опровергает этот довод.

"С тех пор как Ахмед Сериев покинул Чечню, дело развивается: есть решение ЕСПЧ, установившего, что Россия не провела надлежащего расследования; есть Московский механизм, инициированный 16 странами-участницами ОБСЕ, который тоже собирает документы и свидетельства и проводит расследование", - объясняет она.

Показания Сериева о встрече с Исмаилом Бергаевым в принадлежащем полиции "Мерседесе", по словам адвоката, опровергают официальную версию смерти Бергаева от огнестрельных ранений и могут стать основанием для возобновления проверки. "Все это чрезвычайно повышает опасность для Ахмеда как нежелательного свидетеля, и то, что ему позволили покинуть Чечню в 2017 году, совершенно не отменяет того, что в 2022-м его могут убить", - отмечает Гнездилова.

"В России нет безопасного места для чеченцев"

В отказе о предоставлении убежища Сериеву также сказано, что если ему грозит опасность в Чечне, он может проживать в другом регионе России. Однако, по словам Гнездиловой, если человека ищут чеченские власти, "неважно, где он находится, в Москве или другом российском регионе - его все равно найдут и вернут в Чечню, и после этого никто не будет знать, что с ним".

О том, что в России нет безопасного места для жителя Чечни, заинтересовавшего чеченские власти, говорит и источник DW в "Новой газете". "Для чеченцев в России не существует никакой защиты, если чеченские власти хотят вернуть их в Чечню. В таких случаях именно Чечня становится центром принятия решений, все правоохранительные и судебные институты в России работают на Чечню, а все российские полицейские выполняют функцию охотников за чеченцами. Это абсолютно доказанная практика", - говорит собеседник DW.

Источник DW в "Новой" напоминает, что в конце 2021 года чеченские силовики вывезли в Чечню из Астрахани родственников Тумсо Абдурахманова - известного чеченского оппозиционного блогера, критика Рамзана Кадырова и политического беженца, получившего убежище в Швеции. Другого чеченского оппозиционного блогера, Салмана Тепсуркаева, незаконно похитили в Геленджике и доставили в Чечню, где подвергли жестоким пыткам и, предположительно, убили. А Магомеда Гадаева - ключевого свидетеля по делу о пытках в силовых структурах в Чечне, которому отказали в убежище во Франции, - после экстрадиции в Россию чеченские силовики нашли в Новом Уренгое и при содействии местных полицейских вывезли в Чечню.

С просьбой прокомментировать отказ в предоставлении убежища Ахмеду Сериеву DW обратилась в административный суд Байройта, вынесший окончательный вердикт. В ответе суда в адрес редакции говорится, дословно, следующее: "Уже в решении первой инстанции суд указал, что (предполагаемый на тот момент) иск заявителя в ЕСПЧ не станет причиной для его преследования в Российской Федерации. Более того, суд исходил из того, что господин Сериев не выделяется настолько, чтобы ему угрожало преследование на всей территории РФ".

Правило 39 ЕСПЧ может не успеть сработать

В декабре 2021 года защита Ахмеда Сериева подала в Европейский суд по правам человека ходатайство с просьбой приостановить его выдворение на основе правила 39 Регламента ЕСПЧ. С его помощью суд в Страсбурге может запретить государству депортацию человека в страну, если это угрожает его жизни и здоровью. В ответе суда было сказано, что ЕСПЧ готов рассмотреть возможность применения правила 39 в том случае, если КС ФРГ не отменит решение об экстрадиции, говорит Ольга Гнездилова.

Но это последнее средство защиты может не сработать - есть опасность того, что защите Ахмеда Сериева просто не хватит времени поставить в известность ЕСПЧ. "Нередко между решением Конституционного суда и выдворением из страны проходит всего несколько часов: суд информирует МВД, и человека тут же везут в аэропорт и сажают в самолет, - объясняет адвокат. - Мы можем даже не успеть понять, что это произошло, а Сериев уже окажется в России, и никакие механизмы защиты больше не помогут".

Когда Ахмед Сериев обратился к DW, ему предложили изменить в публикации имя - в целях безопасности. Но он отказался. "Если меня депортируют и никто не будет знать, кто я и что со мной произошло, со мной могут сделать все, что угодно: похитить, пытать, убить. А если обо мне станет известно, то, возможно, это поможет мне хотя бы сохранить жизнь", - объяснил он свое решение.

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