Германия и Франция депортируют чеченцев - в Чечне они исчезают

"Если бы мы, российские журналисты и правозащитники, здесь не организовались и не подняли такую волну, человек был бы уже мертв", - говорит Елена Милашина о чеченце Магомеде Гадаеве. Известная расследованиями о ситуации в Чечне журналистка "Новой газеты" возмущена тем фактом, что власти Франции - она уверена, вопреки собственным законам - 9 апреля выдворили гражданина РФ Гадаева, позже оказавшегося против своей воли на территории Чечни. При этом за месяц до этого, 10 марта 2021 года, Национальный суд Франции по праву на убежище признал, что выдворение Гадаева в Россию противоречит международному праву.

Милашина называет высылки чеченцев "бытовым фашизмом"

"Гадаев стал показательнейшим случаем, насколько Европа на самом деле равнодушна и к конкретной человеческой жизни, и к своим ценностям, и к международному праву", - сказала в интервью DW Милашина. В знак протеста против действий французских властей журналистка несколько дней назад отказалась от ранее врученной ей в 2017 году франко-немецкой премии "За права человека и верховенство закона". По ее словам, она сделала это, не рассчитывая на реакцию со стороны властей ФРГ и Франции. "Я ничего не жду после отказа от премии. Франция стоит на своем. Уже когда Гадаев был в руках чеченских полицейских, МВД (Франции. - Ред.) начало огульно бездоказательно обвинять его в том, что он террорист", - заметила Милашина.

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина

Никаких официальных обвинений Гадаеву до высылки предъявлено не было - вместе с тем, по данным издания Le Monde, чеченец числился в списке тех, кто представляет угрозу для безопасности страны. Депортацию Гадаева Милашина назвала проявлением "бытового фашизма" и заявила, что в ее глазах европейские политики "потеряли всякое моральное право обвинять Россию. Там такая же Россия. Только они не хотят сами наказывать людей, а хотят делать это руками Кадырова". Власти Франции активизировали депортацию чеченцев после двух эпизодов: беспорядков в Дижоне в июне и убийства учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года.

Немецкий политик призвал остановить депортации чеченцев

"Я ее (Елены Милашиной. - Ред.) реакцию полностью понимаю, - заявил в интервью DW депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франк Швабе (Frank Schwabe). - Я по-прежнему уверен, что у нас неверный взгляд на ситуацию в Чечне. Учитывая происходящее там, я считаю неприемлемым депортировать в Россию людей, по крайней мере, если мы не на сто процентов уверены, что потом высланные отсюда не окажутся в Чечне".

Власти ФРГ до сих пор официально исходили из того, "что представители чеченского народа в принципе могут получить защиту на территории РФ, за пределами Чечни", - так говорится в ответе министерства внутренних дел Германии, датированном 2019 годом. Это не соответствует действительности, констатировал Швабе, который является экспертом фракции социал-демократов по вопросам защиты прав человека и в 2019 году посещал Грозный в качестве докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Немецкий политик напомнил многочисленные факты того, как депортированные из ЕС чеченцы несмотря на заверения российских властей, что те не будут отправлены в Чечню, позже все же оказывались в этой кавказской республике.

Депутат бундестага Франк Швабе: "Депортировать в Чечню - безответственно"

Трое депортированных чеченцев исчезли после прибытия в РФ

Высланный из Франции Магомед Гадаев, судя по имеющейся информации, оказался сначала в Москве, потом в Новом Уренгое, откуда все же был переправлен в Чечню, судя по заявлениям его адвоката. Однако многие высланные чеченцы пропадают бесследно. Так, с конца марта 2021 года правозащитникам не удается найти следы высланного из Германии гражданина РФ Нурмагомеда Мамуева - в правозащитной организации "Мемориал" (признанной Минюстом РФ "иностранным агентом") предполагают, что он находится в секретной тюрьме в чеченском Гудермесе. Исчезли и двое высланных в марте и апреле из Франции чеченца - Ильяс Садулаев и Лези Арцуев. Их следы также следует искать в Гудермесе, предполагают в "Мемориале".

Далеко не в каждом случае можно гарантировать, что высланному из Германии удастся остаться за пределами Чечни, именно поэтому Швабе выступает против высылок. "Если налицо нарушения закона, то уж лучше человек будет сидеть в тюрьме здесь, потому что в Чечне он совершенно бесправен, если этого захочет Кадыров", - заявил политик.

"Плохие" и "хорошие" чеченцы?

Всего Германия выслала в 2020 году 359 граждан РФ обратно на родину, как следует из ответа властей ФРГ, которым располагает DW. Из них 137, согласно выводам органов безопасности, представляли угрозу для безопасности страны. Сколько из них чеченцы, неизвестно, так как в ответе властей ФРГ указано только гражданство, но проанализировавшие данные за предыдущий, 2019 год, журналисты газеты Tagesspiegel пришли к выводу, что чеченцы составили "большинство" депортированных.

Франк Швабе выступает за то, чтобы прекратить практику депортаций чеченцев даже в случаях, когда речь идет о людях, представляющих опасность в Германии. Так, власти ФРГ в 2020 году депортировали в РФ некоего Рашида К., которого считали "особо опасным исламистом" - решение о его депортации откладывалось из-за отсутствия удостоверяющих личность документов. Факт депортации местные власти назвали "большим успехом".

Франк Швабе уверен, что "невозможно" делить чеченцев на "плохих" и "хороших". "Права человека неделимы, они должны быть и у самых ужасных преступников. Давайте не забывать: в Чечне все решает господин Кадыров, и если он так решит, то вы беззащитны, и у вас нет никаких шансов. На той территории нет никакого правового государства. Депортации туда невозможно оправдать", - заявил Швабе.

Светлана Ганнушкина из правозащитного центра "Мемориал"

Елена Милашина считает, что этими же аргументами должны были руководствоваться и власти Франции. "Человек 12 лет живет в Европе. Если он что-то конкретное совершил - сажайте его. Если он связан с террористами, доказывайте это и сажайте его. Я не думаю, что пенитенциарная система Франции настолько перегружена, что не может выдержать одного беженца", - сказала она в разговоре с DW.

Чеченец после высылки вернулся в Германию

Франк Швабе призвал остановить еще одну возможную высылку из Германии в Россию - чеченца Магомеда Дикаева, которому власти Чечни, по сведениям Швабе, предъявляют обвинения по статье, связанной с наркотиками. Он добавил, что не может судить в деталях, но инкриминируемые правонарушения "не выглядят", с его точки зрения, особо тяжкими.

Но призывы помогают не всегда. Так, к властям Германии с призывом пересмотреть принятое ранее решение о высылке в Россию в декабре 2019 года из ФРГ Шамиля Нажаева обратились правозащитники из "Мемориала". После возвращения Нажаев сначала исчез, но как выяснилось, его сразу же по прибытии в Москву арестовали, обвинив в незаконном хранении оружия и дав полуторагодичный тюремный срок. После освобождения ему, по его словам, стали поступать угрозы из Чечни. Он утверждает, что на встрече с людьми из окружения Кадырова его избили, сломав ногу и руки.

Член правления "Мемориала" Светлана Ганнушкина несколько лет пытается привлечь внимание к его судьбе, но пока безрезультатно. По ее словам, в посольстве ФРГ ей "посочувствовали, но сказали, что его кейс закрыт. А я считаю, что пока человек жив, всегда можно исправить ошибку", сказала она в беседе с DW. Нажаев, по ее данным, сумел на днях перебраться обратно в Германию.

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