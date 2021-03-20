ЕС призвал Россию остановить угрозы из Чечни журналистке Милашиной

Вербальные атаки, клеветническая кампания и запугивание чеченскими властями российского издания "Новая газета" и ее обозревателя Елены Милашиной являются неприемлемыми. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в субботу, 20 марта. Брюссель ожидает, что власти РФ положат конец нападениям на "Новую газету" и журналистку. Кроме того, Евросоюз призвал Россию расследовать информацию, содержащуюся в статьях Милашиной о внесудебных казнях в Чечне.

Публикации Милашиной пополняют список заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне, отметили в EEAS. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь виновных к ответственности.

ЕС напомнил России о свободе СМИ и плюрализме

Евросоюз ожидает, что Россия будет придерживаться своих внутренних и международных обязательств в сфере прав человека и основополагающих свобод, подчеркнули в Брюсселе. У журналистов должна быть возможность работать в безопасности, а свобода СМИ и плюрализм лежат в основе любой демократии, напомнили в EEAS.

"Новая газета" в феврале опубликовала первую часть расследования Елены Милашиной о внесудебных расправах над 27 жителями Чечни, задержанными в 2016-2017 годах. Вторая часть была обнародована 15 марта, позднее в тот же день издание сообщило о "химической атаке" около своей редакции в Москве.

Смотрите также: