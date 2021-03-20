 ЕС призвал Россию остановить угрозы из Чечни журналистке Милашиной | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2021

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Европа

ЕС призвал Россию остановить угрозы из Чечни журналистке Милашиной

ЕС осудил запугивание властями Чечни обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной, написавшей о внесудебных расправах. Евросоюз призвал Россию выполнять международные обязательства в защите прав человека.

Обозреватель Новой газеты Елена Милашина

Елена Милашина

Вербальные атаки, клеветническая кампания и запугивание чеченскими властями российского издания "Новая газета" и ее обозревателя Елены Милашиной являются неприемлемыми. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в субботу, 20 марта. Брюссель ожидает, что власти РФ положат конец нападениям на "Новую газету" и журналистку. Кроме того, Евросоюз призвал Россию расследовать информацию, содержащуюся в статьях Милашиной о внесудебных казнях в Чечне.

Публикации Милашиной пополняют список заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне, отметили в EEAS. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь виновных к ответственности.

ЕС напомнил России о свободе СМИ и плюрализме

Евросоюз ожидает, что Россия будет придерживаться своих внутренних и международных обязательств в сфере прав человека и основополагающих свобод, подчеркнули в Брюсселе. У журналистов должна быть возможность работать в безопасности, а свобода СМИ и плюрализм лежат в основе любой демократии, напомнили в EEAS.

"Новая газета" в феврале опубликовала первую часть расследования Елены Милашиной о внесудебных расправах над 27 жителями Чечни, задержанными в 2016-2017 годах. Вторая часть была обнародована 15 марта, позднее в тот же день издание сообщило о "химической атаке" около своей редакции в Москве.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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