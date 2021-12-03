 Интерпол отказался объявлять в розыск оппозиционного чеченского блогера | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2021

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Россия

Интерпол отказался объявлять в розыск оппозиционного чеченского блогера

В России Тумсо Абдурахманова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Интерпол посчитал, что объявление блогера в розыск по запросу РФ будет нарушением устава организации.

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

Интерпол ответил отказом на запрос России объявить в розыск оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом он сообщил в своем канале вечером в четверг, 2 декабря.

По словам Абдурахманова, в России против него возбуждено уголовное дело по статье о публичном призыве к экстремистской деятельности. Интерпол, рассказал блогер, несколько месяцев рассматривал запрос властей РФ и в итоге отклонил его, посчитав нарушением устава организации. "Когда международная организация - Интерпол, Гаагский трибунал, ЕСПЧ - объявляет, что ты выигрываешь дело, ты, простой человек, у целой страны. Когда организация объявляет, что целая страна - не ты, маленький человек - нарушает конституцию, это очень крутое событие", - сказал Абдурахманов.

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

Тумсо Абдурахманов - чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и злоупотреблениях местных властей. В феврале 2020 года на Абдурахманова, который сейчас проживает в Швеции, было совершенно нападение. Блогер, получив удар по голове, сумел обезвредить вооруженного молотком нападавшего и вызвать полицию. По делу о нападении в январе 2021 года были осуждены двое граждан России.

В 2021 году в Германии было предотвращено покушение на брата блогера Мохаммада. Как он рассказал журналистам, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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