Интерпол отказался объявлять в розыск оппозиционного чеченского блогера
В России Тумсо Абдурахманова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Интерпол посчитал, что объявление блогера в розыск по запросу РФ будет нарушением устава организации.
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов
Интерпол ответил отказом на запрос России объявить в розыск оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом он сообщил в своем канале вечером в четверг, 2 декабря.
По словам Абдурахманова, в России против него возбуждено уголовное дело по статье о публичном призыве к экстремистской деятельности. Интерпол, рассказал блогер, несколько месяцев рассматривал запрос властей РФ и в итоге отклонил его, посчитав нарушением устава организации. "Когда международная организация - Интерпол, Гаагский трибунал, ЕСПЧ - объявляет, что ты выигрываешь дело, ты, простой человек, у целой страны. Когда организация объявляет, что целая страна - не ты, маленький человек - нарушает конституцию, это очень крутое событие", - сказал Абдурахманов.
Кто такой Тумсо Абдурахманов?
Тумсо Абдурахманов - чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и злоупотреблениях местных властей. В феврале 2020 года на Абдурахманова, который сейчас проживает в Швеции, было совершенно нападение. Блогер, получив удар по голове, сумел обезвредить вооруженного молотком нападавшего и вызвать полицию. По делу о нападении в январе 2021 года были осуждены двое граждан России.
В 2021 году в Германии было предотвращено покушение на брата блогера Мохаммада. Как он рассказал журналистам, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
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Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова
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