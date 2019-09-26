Чеченский блогер Абдурахманов: За покушением на меня стоит Кадыров

Суд в Швеции вынес приговор обвиняемым в покушении на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Напавший на него мужчина и его сообщница получили 10 и 8 лет заключения. Абдурахманов - один из самых известных чеченских блогеров и критик Рамзана Кадырова, на его канал на YouTube подписано больше 300 тысяч человек. В 2015 году он уехал из России из-за конфликта с родственниками Кадырова.

Нападение на Абдурахманова было совершено в феврале 2020 года. Неизвестный мужчина проник в квартиру блогера в городе Евле в Швеции, пока тот спал, и начал бить его молотком. Между двумя мужчинами завязалась борьба, победу в которой одержал Абдурахманов. Он вызвал полицию, а также заснял на видео допрос нападавшего. Мужчина признался, что его прислал "Абдурахман из Грозного", добавив, что его мать находится "у них". По словам Абдурахманова, именно это легло в основу обвинения.

В интервью DW Тумсо Абдурахманов рассказал, почему считает приговор слишком мягким, кто стоит за этим преступлением, а также сравнил реакцию в Швеции с высылкой российских дипломатов из ФРГ после убийства Зелимхана Хангошвили.

DW: Суд в Швеции 11 января приговорил нападавшего на вас мужчину и его сообщницу к 10 и 8 годам лишения свободы. Как вы восприняли это решение?

Тумсо Абдурахманов: Это было ожидаемо. Именно такие сроки запросил прокурор, и они были удовлетворены в полном объеме. Но я считаю это мягким наказанием для подобного рода преступлений. Пока в Европе таким мягким образом будут наказывать преступников, желающих совершать подобные преступления не убавится.

- Суд установил, что причиной нападения стала именно ваша деятельность как блогера и критика Рамзана Кадырова, верно?

- Это было установлено еще в ходе предварительного следствия, суд с этим согласился. В самом приговоре отражено, что нет никаких сомнений в том, что за этим преступлением стоит именно российский режим в Чечне, что у нападавшего не было никаких иных мотивов, чтобы совершить это преступление. Это преступление было тщательно спланированным, оно имело неограниченную финансовую поддержку.

- Как вы думаете, будет ли Швеция выносить этот вопрос на повестку в двусторонних отношениях с Россией?

Тумсо Абдурахманов во время интервью с DW

- Мы уже видим, что Швеция не хочет принимать никакие политические меры по этому преступлению. Прошел суд, есть решение суда, в котором сказано, что за этим преступлением стоит иностранное государство. По идее, должны были бы последовать какие-то политические меры. Возможно, в политических элитах в Швеции ведется спор на эту тему, мы не знаем.

Но одно мы знаем точно: в Германии еще не прошел суд над убийцей Зелимхана Хангошвили, но уже приняты политические меры в отношении России. Они были приняты только из-за того, что Россия саботировала расследование и не предоставила информацию о подозреваемом. Это дало Германии право на то, чтобы выслать из страны несколько дипломатов. Это политические меры. В моем случае гораздо больше причин принять эти меры, так как суд уже состоялся и вина доказана. Суд определил, что за этим преступлением стоит иностранное государство. А Россия так же, как и в случае с Германией, саботирует это расследование, не отвечает по фигурантам. То есть при желании Швеция могла предпринять такие же действия, но не предпринимает их. Я думаю, что они не хотят обострять отношения с Россией.

- Вы считаете высылку дипломатов, как в случае с Зелимханом Хангошвили, достаточным ответом на подобные преступления?

- Конечно, нет. Это символическая мера, на самом деле она ни на что не влияет. Но в любом случае это хоть что-то, в отличие от того, что сейчас происходит в Швеции. Конечно, Россия не откажется от подобных преступлений из-за того, что выслали их дипломатов. Европе давно пора уже предусмотреть какие-то более действенные меры в таких случаях.

- Какие меры вам бы хотелось видеть?

- Я не политик и не дипломат. Я думаю, им виднее, какие есть инструменты оказания влияния на Россию. В случае с Алексеем (Навальным. - Ред.) мы видим, что введены санкции. Санкции - это мера посерьезнее, чем высылка дипломатов. Это то, что бьет по конкретным капиталам, по конкретным интересам. Я думаю, что хотя бы такие меры точно должны предприниматься. Но Швеция даже такие символические меры пока не хочет принимать.

- Кто, как вы думаете, стоит за этим преступлением? Это сам Рамзан Кадыров или это кто-то из его окружения?

- Конечно, это сам Рамзан Кадыров. Нельзя отделить окружение Рамзана Кадырова от самого Рамзана Кадырова. Так же, как нельзя отделить ФСБ от Путина. Когда мы говорим, что за убийством Зелимхана Хангошвили стоит ФСБ, мы не можем отделить ФСБ от Путина, так как это его карательная рука.

По мнению Тумсо Абдурахманова, за покушением на него стоит сам Рамзан Кадыров

Точно такой же карательной рукою Путина является и Кадыров, и его люди. За всем этим стоит Кадыров и этот режим. И это не какие-то чеченские разборки в Европе, а российский режим, российские чиновники, официальные российские государственные деятели, и в Европе уже давно пора понять, что и ФСБ, и ГРУ, и Кадыров - всё это карательные руки Кремля. Сегодня Кадыров стал полноценной убийственной машиной на территории Европы. У них появилась здесь целая агентурная сеть, некоторые не скрывают даже этого. И это опасно для политических диссидентов в Европе. Это угрожает, в том числе, и безопасности европейских стран.

- За что вас хотели устранить?

- Мне была официально объявлена кровная месть в марте 2019 года государственным чиновником, вторым человеком в регионе, председателям парламента субъекта Российской Федерации (Магомедом Даудовым. - Ред.). Поэтому их желание меня убить никого не удивляет. Особенно если говорить про 2020 год, в этом году было убито два чеченских блогера, два критика.

- Вы имеете в виду убийство в Вене?

- Имран Алиев был убит в Лилле, в начале 2020 года, и Анзор (Мамихан Умаров) - в Вене. Они относительно не так давно начали, если сравнивать со мной, свою деятельность. Поэтому, конечно, причиной нападения на меня является моя деятельность публичная, моя критика в адрес Кадырова. Это отмечено и в самом предварительном следствии, и в судебном решении. И об этом говорил даже эксперт, приглашенный со стороны шведских спецслужб, на самом судебном заседании, которое проходило за закрытыми дверями.

- Вы сейчас чувствуете себя в безопасности?

- Я не буду чувствовать себя в безопасности, пока будет существовать этот режим в Чечне. Постоянно поступает информация о какой-то опасности. Сейчас на нее уже реагируют более серьезно, и шведские власти, и полиция.

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