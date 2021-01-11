 Вынесен приговор обвиняемым в нападении на чеченского блогера в Швеции | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2021

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Европа

Вынесен приговор обвиняемым в нападении на чеченского блогера в Швеции

Мужчина, нанесший блогеру удар молотком по голове, приговорен к 10 годам заключения. Его сообщница осуждена на восемь лет тюрьмы. После отбытия наказания, оба преступника будут высланы из Швеции.

Блогер Тумсо Абдурахманов бежал из РФ из-за конфликта с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова

Блогер Тумсо Абдурахманов бежал из РФ из-за конфликта с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова

Суд в Швеции вынес приговор двум россиянам, подозреваемым в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Как сообщает агентство Reuters в понедельник, 11 января, мужчина, нанесший блогеру удар молотком по голове, приговорен к 10 годам тюремного заключения. Его сообщница, которая, по данным следствия, помогла подозреваемому проникнуть в квартиру Абдурахманова, осуждена на восемь лет тюрьмы. Отмечается, что после отбытия наказания оба преступника будут высланы из Швеции.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов эмигрировал из России в 2015 году из-за конфликта с родственниками Кадырова. После этого против блогера в РФ было возбуждено дело о его возможной связи с террористической организацией "Исламское государство".

26 февраля 2020 года неизвестный мужчина проник в квартиру чеченца в шведском городе Евле, когда тот спал, и ударил его молотком. Проснувшийся Абдурахманов сумел одержать верх в борьбе с нападавшим, после чего заснял видео его допроса. На записи тот говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, к блогеру его прислал "Абдурахман из Грозного". При этом мужчина добавляет: "Мать моя у них".

Покушение на Абдурахманова произошло в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который, по данным СМИ, в 2019 году объявил кровную месть блогеру за его высказывания об Ахмате Кадырове.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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