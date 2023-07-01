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На правозащитника Янгулбаева заведено дело об экстремизме

Павел Мыльников
16 мин. назад

Дело на экс-юриста "Комитета против пыток" завели из-за видео на YouTube-канале оппозиционного чеченского движения "Адат", пишет Baza. Глава Чечни ранее выступал с угрозами в адрес родных Янгулбаева.

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Абубакар Янгулбаев, чеченский правозащитник
Абубакар Янгулбаев (фото из архива)Фото: privat

В России в отношении бывшего юриста правозащитной организации "Комитет против пыток" Абубакара Янгулбаева возбуждено уголовное дело об экстремистской деятельности, пишет Telegram-канал Baza в субботу, 1 июля. По его данным, поводом для открытия дела стали видеозаписи на YouTube-канале оппозиционного чеченского движения "Адат" и в Telegram-канале самого Янгулбаева.

Следствие официально не комментировало эту информацию. Представители "Адат" заявили, что правозащитник не имеет отношения к движению. Абубакар Янгулбаев находится за пределами РФ, как и его братья - Байсангур и Ибрагим.

Похищение Заремы Мусаевой

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру родителей Янгулбаевых в Нижнем Новгороде, предъявив постановление о приводе отца правозащитника - судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева - и его жены Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве.  Сайди Янгулбаев предъявил удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только женщину, избив ее вместе с супругом.

Суд в Грозном с июня 2022 года рассматривает дело Мусаевой, обвиняемой в применении насилия к полицейскому. Приговор ожидается 4 июля. Женщина находится в следственном изоляторе. После ее похищения ее муж и дочь покинули Россию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее неоднократно выступал с угрозами расправы в адрес семьи Янгулбаева, заявляя, что ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Абубакар Янгулбаев в феврале 2022 года обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания главы Чечни.

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