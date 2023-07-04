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В Чечне напали на журналистку Милашину и адвоката Немова

Александра Иванова
18 мин. назад

Елена Милашина и Александр Немов собирались присутствовать на вынесении приговора Зареме Мусаевой. В "Команде против пыток" уверены, что нападение связано с журналисткой и правозащитной деятельностью пострадавщих.

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Журналистка Елена Милашина, 2022 год
Елена Милашина, 2022 годФото: Wikipedia

В Чечне было совершено нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом DW во вторник, 4 июля, рассказала пресс-секретарь правозащитной организации "Команда против пыток", которую представляет Немов, Наталья Курекина.

По ее словам, автомобиль Немова и Милашиной блокировали вооруженные люди на въезде в Грозный, когда те ехали из аэропорта. "У обоих очень сильные травмы и ушибы. Елена Милашина была обрита наголо и облита зеленкой. Их били, в том числе, ногами по лицу. Насколько я понимаю, там есть травма головы. У нас пока нет медицинского заключения, однако Елена постоянно теряет сознание", - сообщила собеседница редакции, добавив,  что у журналистки сломаны пальцы на обеих руках.

Сейчас Милашина и Немов находятся в больнице скорой медицинской помощи (СМП) города Грозный, куда после напаления их доставил таксист, управлявший автомобилем, который задержали злоумышленники. "Сам водитель при нападении не пострадал", - указывает Курекина.

Угроза огнестрельным оружием

В видеосообщении, которое записал для "Команды против пыток" на месте руководитель организации Сергей Бабинец (имеется в распоряжении DW), он говорит, что Александр Немов сейчас сидит в инвалидной коляске, передвигается с трудом. Елена Милашина "не может даже сидеть". 

По его словам, напавшие на журналистку и адвоката были в балаклавах, они угрожали своим жертвам, в том числе, огнестрельным оружием. "Александра Немова, как мы понимаем, ударили чем-то острым, возможно, ножом, в ногу.  Ему  наложили швы. Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами. Припоминали им всю их активность, работы, суды, процессы, на которые они ездили, про что Елена Милашина писала. То есть, судя по всему, это явно не бандитское нападение. Это нападение за их деятельность", - уверен Бабинец.

По словам Натальи Курекиной, к Милашиной и Немову в больницу приходили сотрудники полиции, чтобы сделать опрос, однако оба пострадавшие отказались в нем участвовать. Они будут подавать сообщение о преступлении.

Похищение Заремы Мусаевой

Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на назначенном на 4 июля вынесении приговора Зареме Мусаевой - матери бывшего юриста правозащитной организации "Комитет против пыток" (сейчас: "Команда против пыток") Абубакара Янгулбаева.

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру родителей Янгулбаевых в Нижнем Новгороде, предъявив постановление о приводе отца правозащитника - судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева - и его жены Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Сайди Янгулбаев предъявил удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только женщину, избив ее вместе с супругом.

С июня 2022 года Суд в Грозном рассматривал дело Мусаевой, обвиняемой в применении насилия к полицейскому. Юридическую помощь Зареме Мусаевой обеспечивает "Команда против пыток".

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