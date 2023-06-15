Для жены неугодного властям Чечни экс-судьи запросили 5 лет

Прокурор в ходе прений в Ахматовском районном суде Грозного запросил для Заремы Мусаевой пять с половиной лет колонии общего режима.

Прокурор в ходе прений в Ахматовском районном суде Грозного запросил для Заремы Мусаевой - жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, неугодного властям республики - пять с половиной лет колонии общего режима. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила в Telegram российская правозащитная "Команда против пыток" (КПП).

В ближайшее время по делу Мусаевой будет вынесен приговор, ожидают эксперты. "Зарема держится стойко и благодарит за поддержку", - написали члены КПП, юристы которой присутствовали в зале суда.

Женщину обвиняют по статье о "применении насилия к сотруднику полиции" (318 УК) во время ее доставки в Грозный, а также по статье о "мошенничестве" (159 УК). В рамках этого дела Зарема Мусаева изначально проходила в качестве свидетеля, позднее ей предъявили обвинения.

Насильно вывезли в Чечню

В январе 2022 года Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, напомнило "ОВД-NEWS". В феврале 2022 года суд в Грозном отправил женщину в СИЗО, где она находится до сих пор. Мусаева не признает свою вину.

В августе того же года суд в Грозном отказался передавать дело Мусаевой в другой регион. Ее защита просила принять такую меру для "тщательного и беспристрастного рассмотрения".

В апреле 2023 года защита Мусаевой заявила о фабрикации доказательств против нее.

Правозащитники: В СИЗО у Мусаевой начались проблемы со здоровьем

За время нахождения в СИЗО у Мусаевой начались серьезные проблемы со здоровьем, отмечают правозащитники.

Сыновей женщины - Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых - и их отца, бывшего судью Сайди Янгулбаева, в 2015 году пытали в Чечне, заявлял один из ее детей.

В конце 2021 года у Абубакара Янгулбаева, бывшего юриста "Комитета против пыток", в квартире в Пятигорске прошел обыск, затем его допросили сотрудники полиции. Он связывал произошедшее с тем, что его вместе с братом подозревали в причастности к ведению оппозиционного Telegram-канала "1ADAT".

Угрозы расправы со стороны Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее неоднократно выступал с угрозами расправы в адрес семьи Янгулбаева, утверждая, что ее члены "призывают к терроризму и экстремизму".

Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией 22 января покинул Россию, за границей находятся также его сыновья.

Кадыров 1 февраля призвал иностранные государства выдать России членов семьи судьи и заявил, что "первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность".

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