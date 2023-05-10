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Зарема МусаеваФото: Privat
ПолитикаРоссия

В РФ объявили в розыск сына арестованной чеченки Мусаевой

Ольга Лебедева
2 ч. назад

В базе розыска МВД появилась карточка Байсангура Янгулбаева - сына похищенной в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, которую судят в Чечне. Семья Янгулбаевых ведет канал о нарушениях прав человека в Чечне.

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МВД РФ объявило в федеральный розыск Байсангура Янгулбаева - младшего сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой, арестованной после похищения чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Карточка Байсангура Янгулбаева появилась в базе розыска МВД, сообщают в среду, 10 мая, российские СМИ, в частности, "Медиазона".

Причина розыска не называется. Байсангур Янгулбаев с 2021 года не живет в России. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов, причины не назывались. В интервью изданию "Кавказ.Реалии" Янгулбаев указывал, что единственной возможной причиной преследования может быть сотрудничество с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Его старший брат Ибрагим Янгулбаев является основателем этого движения, а брат Абубакар - модератором одноименного Telegram-канала, сообщающего о нарушениях прав человека в Чечне. Они также проживают за пределами РФ.

Похищение Заремы Мусаевой

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру родителей Янгулбаевых в Нижнем Новгороде, предъявив постановление о приводе отца правозащитника - судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева - и его супруги Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Сайди Янгулбаев показал удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только женщину, избив ее вместе с супругом. При этом силовики не взяли медикаменты инсулинозависимой Мусаевой.

В Кремле назвали эту новость "странной" и "фантастической". "Мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Семья Мусаевой обвинила в ее похищении приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, а он сам в ответ заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Кадыров также сообщил, что Мусаева доставлена в Грозный, где  якобы напала на сотрудника полиции.

"То есть они устроили провокацию, чтобы легализовать похищение моей мамы. Теперь точно будет суд из-за "нападения на полицейского, опасного для его жизни и здоровья", - прокомментировал это юрист КПП Абубакар Янгулбаев в интервью DW. С июня 2022 года суд в Грозном рассматривает дело против Мусаевой, она находится в СИЗО. После ее похищения ее муж и дочь покинули Россию.

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