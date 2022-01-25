Суд в Чечне арестовал Зарему Мусаеву на два месяца

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, на два месяца. "В отношении Мусаевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля" по обвинению в "применении насилия в отношении представителя власти", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду, 2 февраля.

20 января нынешнего года неизвестные, представившиеся сотрудниками чеченской полиции, ворвались в квартиру Янгулбаева и Мусаевой в Нижнем Новгороде и силой увезли женщину в Чечню для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что она доставлена в Грозный, где якобы напала на сотрудника полиции. 21 января Ленинский районный суд Грозного назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

Кадыров и Делимханов угрожают расправой семье Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал действия представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде законными. Кроме того, он неоднократно выступал с угрозами расправы в адрес семьи Янгулбаева, заявив, что ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Так, в своем телеграм-канале от 24 января, говоря о похищении Мусаевой, Кадыров заявил: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между ними нет никакой разницы, и будем с ним так поступать и впредь".

1 февраля Кадыров в соцсети "ВКонтакте" призвал иностранные государства выдать России членов семьи судьи и заметил, что "первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность". Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией 22 января покинул Россию, за границей находятся также его сыновья.

В тот же день с угрозой расправы с семьей Янгулбаева выступил во время прямого эфира в Instagram депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он объявил о кровной мести с семьей Янгулбаева, обещал отрезать членам семьи головы, а также пригрозил убийством тем, кто переведет его слова с чеченского на русский язык.

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) запросили перевод высказываний Делимханова в адрес семьи Янгулбаева. Если в заявлении действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил в среду секретарь СПЧ Александр Точенов.

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