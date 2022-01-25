"Эхо Москвы" и "Дождь" призвали Кремль отреагировать на угрозы Кадырова журналистам

Радиостанция "Эхо Москвы" в среду, 2 февраля, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом отреагировать на угрозы Рамзана Кадырова журналистам "Новой газеты" и телеканала "Дождь".

"В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь" от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию", - говорится в заявлении, которое опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

С аналогичным обращением к руководству РФ 2 февраля обратился и телеканал "Дождь". "Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание "личного мнения". Бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров. Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России", - говорится в документе, опубликованном на сайте телеканала.

Кадыров назвал журналистов "террористами"

Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 января назвал "террористами" журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, потребовав их задержать. Через неделю после этого Кадыров потребовал возбудить дело против "Дождя" и "Новой газеты", также назвав их "террористами" и "пособниками террористов".

Заявления Кадырова прозвучали вскоре после того, как 20 января чеченские силовики в нижнем Новгороде ворвались в квартиру судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и силой увезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню. Там против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского и 2 февраля арестовали на два месяца. Против сына судьи Ибрагима Янгулбаева возбудили дело о публичных призывах к терроризму.

Каляпин резко критиковал чеченских силовиков за похищение Мусаевой, "Новая газета" и "Дождь" активно освещают этот инцидент, а также преследование семьи Янгулбаева чеченскими властями. Говоря о ситуации с похищением Мусаевой, Кадыров еще 24 января написал в своем телеграм-канале: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились".

Песков: Путину доложат об обращении "Эха Москвы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину в среду будет доложено об обращении редакции "Эхо Москвы" с просьбой вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни в адрес журналистов. Он также сообщил, что в ближайшие дни не запланировано встреч Путина с Кадыровым.

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