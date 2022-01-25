"Эхо Москвы" и "Дождь" призвали Кремль отреагировать на угрозы Кадырова журналистам

Радиостанция "Эхо Москвы" в среду, 2 февраля, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом отреагировать на угрозы Рамзана Кадырова журналистам "Новой газеты" и телеканала "Дождь".
"В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь" от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию", - говорится в заявлении, которое опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
С аналогичным обращением к руководству РФ 2 февраля обратился и телеканал "Дождь". "Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание "личного мнения". Бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров. Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России", - говорится в документе, опубликованном на сайте телеканала.
Кадыров назвал журналистов "террористами"
Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 января назвал "террористами" журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, потребовав их задержать. Через неделю после этого Кадыров потребовал возбудить дело против "Дождя" и "Новой газеты", также назвав их "террористами" и "пособниками террористов".
Заявления Кадырова прозвучали вскоре после того, как 20 января чеченские силовики в нижнем Новгороде ворвались в квартиру судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и силой увезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню. Там против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского и 2 февраля арестовали на два месяца. Против сына судьи Ибрагима Янгулбаева возбудили дело о публичных призывах к терроризму.
Каляпин резко критиковал чеченских силовиков за похищение Мусаевой, "Новая газета" и "Дождь" активно освещают этот инцидент, а также преследование семьи Янгулбаева чеченскими властями. Говоря о ситуации с похищением Мусаевой, Кадыров еще 24 января написал в своем телеграм-канале: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились".
Песков: Путину доложат об обращении "Эха Москвы"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину в среду будет доложено об обращении редакции "Эхо Москвы" с просьбой вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни в адрес журналистов. Он также сообщил, что в ближайшие дни не запланировано встреч Путина с Кадыровым.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Как Путин отмечает год Навального в тюрьме
Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке
Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу
Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Обострение на границе России и Украины: что это было?
Стягивание российских войск к границе Украины спровоцировало очередную напряженность в отношениях между Западом и Россией. Сергей Елкин о том, кому и зачем это понадобилось.
-
Российская политика в карикатурах
Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками?
Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах
Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться
Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.
-
Российская политика в карикатурах
Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России
Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?
Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ?
Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.
-
Российская политика в карикатурах
Мигранты на границе Беларуси с ЕС, или Троянский конь Путина
Мигранты из стран Ближнего Востока осаждают границу Беларуси с Евросоюзом. Гибридная атака Лукашенко напомнила карикатуристу Сергею Елкину сюжет из древнегреческой мифологии.
-
Российская политика в карикатурах
Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись
Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.
-
Российская политика в карикатурах
Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал?
Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание"
В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Москва, туман, Путин: куда идем, Россия?
Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник?
Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Школьник поправил Путина: что из этого вышло
Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз
В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?
Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.
-
Российская политика в карикатурах
Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?
На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит
Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
Автор: Сергей Елкин