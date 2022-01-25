"Новая газета" подала иск к Кадырову, назвавшего "террористами" Милашину и Каляпина

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По мнению "Новой газеты", угрозы главы Чечни в адрес журналистки Елены Милашиной и правозащитника Александра Каляпина в Telegram-канале подпадают под статью о разжигании ненависти.
Российская "Новая газета" подала заявление в Следственный комитет (СК) РФ, потребовав возбудить уголовное дело в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. В Telegram-канале Кадыров назвал "террористами" журналистку издания Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина, сообщила "Новая газета" в понедельник, 31 января.
В ночь на 24 января Кадыров написал в Telegram, что правозащитник Игорь Каляпин и журналистка Елена Милашина являются террористами, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов", утверждая, что "доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах".
В этом посте Кадыров пишет о ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, упоминая в этой связи Милашину и Каляпина. Он "заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах". "Новая газета" процитировали слова главы Чечни: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились".
Редакция издания считает, что данное заявление Кадырова подпадает под статью УК о возбуждении ненависти либо вражды и просит СК о принятии необходимых мер. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, указывается далее.
В той же записи в Telegram глава Чечни вновь выступил с угрозами в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и членов его семьи, пригрозив убить их "согласно закону", если они "окажут сопротивление".
В Кремле дистанцировались от этого заявления, назвав его личным мнением Кадырова. Признать граждан террористами де-юре может только суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 января неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру экс-судьи и предъявили постановление о приводе Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Янгулбаев показал удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только Мусаеву, избив ее вместе с мужем.
Позже Рамзан Кадыров сообщил, что она доставлена в Грозный, где якобы напала на сотрудника полиции. "То есть они устроили провокацию, чтобы легализовать похищение моей мамы. Теперь точно будет суд из-за "нападения на полицейского, опасного для его жизни и здоровья", - прокомментировал ситуацию в интервью DW сын Янгулбаева и Мусаевой, юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев.
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