Супруг похищенной Заремы Мусаевой покинул Россию

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью Алией Янгулбаевой. "Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни", - сообщается в субботу, 22 января, в Telegram-канале "Комитета против пыток" (КПП).

В сообщении также указано, что правозащитники продолжат "общественное расследование насильственного задержания Заремы Мусаевой и работу с ЕСПЧ по поданной жалобе по 39 правилу". О точном нахождении Мусаевой, состоянии ее здоровья и правовом статусе неизвестно ни правозащитникам, ни ее родственникам. Куда именно отправились Янгулбаевы, в КПП не уточнили.

Угрозы Кадырова

Ранее, 21 января, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что членов семьи бывшего судьи "ждет место либо в тюрьме, либо под землей", призвав ВС России исключить Янгулбаева из рядов судей и "стереть напрочь его имя из истории судебного органа".

Преследование семьи Янгулбаевых

20 января неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру экс-судьи и предъявили постановление о приводе Янгулбаева и Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Янгулбаев показал удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только женщину, избив ее вместе с мужем.

Позже Рамзан Кадыров сообщил, что она доставлена в Грозный, где якобы напала на сотрудника полиции. "То есть они устроили провокацию, чтобы легализовать похищение моей мамы. Теперь точно будет суд из-за "нападения на полицейского, опасного для его жизни и здоровья", - прокомментировал это юрист КПП Абубакар Янгулбаев в интервью DW.

Абубакар Янгулбаев

В конце 2021 года он рассказал о похищении в Чечне его 21 родственника. По словам юриста, неизвестные увезли их в отделения полиции, причем задержанным не были предъявлены обвинения.

Похищения чеченских оппозиционеров

Практика похищения чеченских оппозиционеров или их родственников не нова. Как пишет российское издание "Кавказский узел", в 2020 году в Краснодарском крае был похищен модератор Telegram-канала "1Аdat" Салман Тепсуркаев, его местонахождение неизвестно. В 2021 году в Нижнем Новгороде были похищены братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов. В декабре 2021-го в Астрахани были похищены и доставлены в Чечню мать и сестра чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. 17 января он сообщил об их освобождении. Сообщалось и о других похищениях.

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