В СПЧ призывают Москву ответить на угрозы Кадырова в адрес журналистки и правозащитника

Российские власти должны отреагировать на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего террористами журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина, заявил в понедельник, 24 января, глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы (СЖМ) и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

В интервью "Интерфаксу" Гусев подчеркнул, что главы регионов вправе в рамках своих полномочий делать любые высказывания, но удивляет молчание федеральных властей. "Я это расцениваю как некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко", - сказал глава СЖМ, назвав молчание властей "очень плохим признаком" того, что власти или боятся "этого человека", или не желают сами решать вопросы и отдают их "в руки таким главам регионов, как Кадыров".

По мнению Павла Гусева, опасные заявления главы Чечни, "чувствующего себя абсолютно безнаказанным", могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной.

Глава СПЧ: для обвинений нужна доказательная база

В свою очередь председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что для обвинений в терроризме, с какими Кадыров выступил в адрес члена Совета Каляпина, необходимы весомые основания и серьезная доказательная база. "Я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом президентского совета, консультативного органа при главе государства. На эту должность он был назначен указом президента РФ, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", - отметил глава Совета.

Кремль дистанцировался от заявлений Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя на пресс-конференции высказывания главы Чечни, заявил, что это - личное мнение Кадырова, а признать граждан террористами де-юре может только суд. "Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет в настоящее время, - заявил Песков. - Если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, то надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде".

Вечером 23 января Кадыров написал в Telegram, что правозащитник Игорь Каляпин и журналистка Елена Милашина являются террористами, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов", утверждая, что "доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах".

В той же записи в Telegram глава Чечни вновь выступил с угрозами в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и членов его семьи, пригрозив убить их "согласно закону", если они "окажут сопротивление".

Преследование семьи Янгулбаевых

20 января неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру экс-судьи и предъявили постановление о приводе Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Янгулбаев показал удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только Мусаеву, избив ее вместе с мужем.

Позже Рамзан Кадыров сообщил, что она доставлена в Грозный, где якобы напала на сотрудника полиции. "То есть они устроили провокацию, чтобы легализовать похищение моей мамы. Теперь точно будет суд из-за "нападения на полицейского, опасного для его жизни и здоровья", - прокомментировал ситуацию в интервью DW сын Янгулбаева и Мусаевой, юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев.

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