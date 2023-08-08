Родственников критиков Кадырова силой отправили на войну

Власти Чечни силой отправили на войну в Украину родственников бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, оформив их как добровольцев. Об этом во вторник, 8 августа, рассказал его сын , бывший юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев.

На войну забрали брата Сайди Янгулбаева Сайд-Ахмеда и трех его племянников - Хасана, Адама и Юсупа. Как отметил Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале, Хасан Янгулбаев в юношестве болел туберкулезом, а сейчас - отец новорожденного ребенка, у Адама тоже есть маленький ребенок. Поехать на фронт их заставили угрозами, рассказал правозащитник. По словам Янгулбаева, отправленные на войну родственники попали на видео с "добровольцами", которое выложил глава Чечни Рамзан Кадыров 7 августа. Сначала мужчин отвезли в Российский университет спецназа в Гудермесе, а сейчас они находятся в Донецке.

Телеграм-канал 1ADAT сообщил, что перед отправкой на фронт всех родственников Янгулбаевых мужского пола по отцовской линии похитили и удерживали в нелегальной тюрьме СОБРа. По данным канала, Хасана похитили, когда он приехал в Грозный, чтобы отвезти жену в роддом.

Преследование семьи Янгулбаева

Сыновья федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева открыто критикуют режим Рамзана Кадырова. Абубакар занимается правозащитной деятельностью, а Ибрагим и Байсангур связаны с оппозиционным чеченским Telegram-каналом 1ADAT. Кадыров лично угрожал семье Янгулбаевых, говоря, что их "ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

В начале 2022 года чеченские силовики ворвались в квартиру семьи Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и похитили жену Сайди Зарему Мусаеву и увезли ее в Чечню. При этом в Кремле назвали эту новость "странной" и "фантастической". "Мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем", - заявил тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Приговор жене Янгулбаева Зареме Мусаевой

С июня 2022 года суд в Грозном рассматривал дело против Мусаевой, она все это время находилась в СИЗО. После ее похищения ее муж и дочь покинули Россию, за границей находятся также ее сыновья. В июле 2023 года суд в Грозном признал Мусаеву виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции и приговорил к 5,5 года колонии.

Когда журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали на оглашение приговора в отношении Мусаевой, неизвестные напали на них и избили.

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