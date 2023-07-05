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Глава ПЦ "Мемориал" назвал атаку на Милашину местью Кадырова

Марина Барановская
17 мин. назад

Правозащитник Олег Орлов в интервью DW усомнился в готовности властей России провести настоящее расследование нападения на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне.

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Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (фото из архива)
Олег Орлов (фото из архива)Фото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA

Глава формально ликвидированного в России правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов прокомментировал в интервью DW нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и правозащитника Александра Немова. "Милашина является давним личным врагом Рамзана Кадырова. И это была месть ей", - сказал Орлов DW в среду, 5 июля.

По мнению правозащитника, это было демонстративное предупреждение всем, критикует руководство Чечни, чтобы они не приезжали в республику.

Реакцию федеральных властей России, осудивших атаку на Милашину и Немова, Орлов не считает выходящей за рамки привычного. "Когда происходит нападение на журналистов, правозащитников или оппозиционеров, всегда (власти. - Ред.) так или иначе на словах осуждали и говорили, что надо расследовать. Это их обычная "песня". Но никогда никакого расследования не происходит", - заявил глава ПЦ "Мемориал". Орлов убежден, что и в этот раз будет только "симуляция расследования".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее в Чечне "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и заявил, что Следственному комитету России поручено провести расследование.

Полную версию интервью с Олегом Орловым читайте на DW в четверг, 6 июля.

Нападение на Милашину и Немова

4 июля журналистка Елена Милашина и правозащитник Александр Немов прибыли в Грозный, чтобы присутствовать на процессе Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Чечни Сайди Янгулбаева и матери критиковавшего Рамзана Кадырова активиста Абубакара Янгулбаева.

По пути из аэропорта, на подъезде к городу, их такси остановили вооруженные люди в балаклавах. Милашину и Немова жестоко избили, журналистке сломали пальцы на обеих руках и нанесли травму головы. Кроме того, ей обрили волосы и облили лицо зеленкой.

Суд над Орловым

В отношении Олега Орлова проходит суд по обвинению в повторной "дискредитации" российской армии, ему грозит до трех лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела стал пост правозащитника в Facebook со ссылкой на его статью под названием "Им хотелось фашизма. Они его получили". Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала суд над Орловым "пародией на правосудие".

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