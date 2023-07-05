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Нападение на Милашину - повод для Кремля прижать Кадырова

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
1 ч. назад

Осуждая нападение в Чечне на журналистку "Новой газеты" Милашину и адвоката Немова, пропагандисты не преследует цель защиты свободы слова. У Кремля другой интерес, считает Иван Преображенский.

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Рамзан Кадыров
Рамзан КадыровФото: Musa Sadulayev/AP Photo/picture alliance

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов подверглись нападению на административной территории Чечни. Они ехали на суд Заремы Мусаевой, которую в этот день приговорили к 5,5 годам тюрьмы за преступление, которое она не могла совершить. Немов ранен ножом в ногу, Милашиной пытались сломать пальцы, нанесли травму головы, обстригли и облили зеленкой. Это нападение внезапно вызвало бурную реакцию со стороны российских властей и находящихся на содержании государства "общественников". Неужели Кремль, после того, как ввел запрет на публикацию в России правдивой информации о войне против Украины, раскаялся и решил защищать свободу слова?

Виновные всем известны

Мало у кого, кроме представителей российской власти и кадыровских подчиненных, есть сомнения в том, кто, в конечном итоге, виновен в жестоком избиении и издевательствах над журналисткой и адвокатом.

Иван Преображенский
Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Кто, как ни клан Кадыровых в Чечне, и Владимир Путин с его окружением в России, создали атмосферу безнаказанности, жестокости и ненависти, в которой одни идут из Ростова-на-Дону походом на Москву, а другие прямо грозятся расправляться с журналистами, которые им мешают?

Вряд ли стоит добавлять, что в месте нападения на ненавистную Кадырову Елену Милашину, случайно не работала ни одна видеокамера. Примерно, как на месте убийства бывшего российского вице-премьера, оппозиционера Бориса Немцова. Что не мешает Кадырову играть "святую простоту" и сурово требовать от силовиков "найти и наказать виновных".

Все разговоры о провокации или следе "западных спецслужб" - явная глупость, чепуха. Это знают в Грозном, но также, явно, и в Москве. Еще недавно Кремль, откровенно нарушая законы, отправлял в тюрьму именно в Чечню (не в мусульманские Татарстан или Ингушетию) волгоградца, который сжег Коран. Многие считали, что это фактическое убийство. А теперь вдруг ту же самую Чечню все дружно критикуют. Настолько единогласно, как будто кто-то в Кремле снял трубку и дал команду.

Кремлевская двухходовка?

Так уже, как минимум, однажды было - с делом журналиста Ивана Голунова в 2019 году. Тогда провластные пропагандисты внезапно начали "топить" за незаконно задержанного расследователя. Голунова "отбили", а попутно воспользовались авторитетом главредов ведущих независимых медиа, чтобы призвать к прекращению протестов, прямо накануне снятия с выборов в Мосгордуму почти всех независимых кандидатов.

Поставить мат не в один, а в два хода - самая, наверное, простая схема в шахматных задачниках. И Кремль отлично ее умеет разыгрывать. Прикидываясь "добренькими" пропагандисты, силовики и другая обслуга российской власти добиваются какого-то своего результата. Эта мысль появляется синхронно у многих наблюдателей как внутри России, так и за ее пределами, не потому, что ее раздали "в методичках", как поступают кремлевские кураторы медиа. Просто очевидно, что невозможно поверить в слова о защите свободы слова в устах людей, которые последовательно год за годом ее уничтожали, выдавили из страны почти все независимые СМИ и, наконец, приняли так называемый "закон о дискредитации армии", прямо запрещающий говорить и писать правду.

Испуг или стратегия?

Конечно, можно предположить, что причина такой реакции - испуг. Кто-то из пропагандистов или фальшивых общественных активистов, находящихся на содержании у власти, мог представить себя на месте Елены Милашиной. В конце концов, кто знает, что может прийти в голову нынешнему чеченскому руководству, откровенно не подчиняющемуся российским законам? После мятежа Евгения Пригожина поверить можно практически во что угодно. Включая и импульсивную реакцию отдельных людей внутри российской власти.

Однако наличие такой мотивации не позволяет исключить и наличие некоей стратегии, направленной на ослабление Рамзана Кадырова. Тут тоже полезно будет вспомнить Пригожина. Два командира наемников, не входящих реально в госструктуры, были хороши тогда, когда один сдерживал другого. Теперь баланс нарушился.

Это не значит, что глава ФСБ Александр Бортников или кто-то не менее влиятельный решил избавиться от Кадырова и "навести порядок в Чечне". О каком порядке может быть речь, когда сама Россия ведет себя как государство-террорист. Но попытаться осадить слишком самостоятельного чеченского правителя вполне могут. И тогда нападение на Елену Милашину для Кремля только предлог для того, чтобы надавить на Чечню. Или признак каких-то еще более сложных внутренних разборок людей, которые давно забыли, что это такое - терпеть рядом независимых журналистов.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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