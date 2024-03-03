Тысячи людей третий день несут цветы на могилу Навального

На третий день после похорон Алексея Навального очередь к его могиле растянулась на сотни метров и продолжает расти. По данным СМИ, все проходит "все спокойно и без эксцессов".

К могиле политика Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, продолжают идти люди. В 15.30 по местному времени длина очереди перед входом на Борисовское кладбище в Москве составляла около 700 метров, писало издание "Медуза" со ссылкой на очевидцев, в воскресенье, 3 марта. Борисовское кладбище работает до 17.00 мск.

Для возложения цветов на могилу Навального приходят люди самого разного возраста - с детьми, молодежь, пожилые. Очевидцы рассказывают, что хотя людей много, очередь двигается быстро. "Все очень спокойно, без эксцессов, тихо, молча", - отмечают наблюдатели, уточняя, что рядом со входом на кладбище стоит два автозака и полицейский микроавтобус.

К вечеру цветы полностью закрыли крест на могиле Навального.

Данные "Белого счетчика" за 2 марта

Участники проекта "Белый счетчик" накануне опубликовали свою оценку числа участников прощания с Навальным на одном из участков маршрута. Активисты в течение часа подсчитывали количество прошедших через Братеевский мост над Москвой-рекой в сторону кладбища и добавили к этим данным оценку, сколько людей могли пройти по мосту за полчаса до начала их исследования. В результате у них вышло 16,5 тысячи человек.

Наблюдатели отметили, что данное число позволяет оценить только минимальное количество пришедших, поскольку не учитывает людей, прибывших на прощание других путем и в другое время.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего в Москве во время прощания с оппозиционером 1 марта на Борисовском кладбище задержали 14 человек, а по стране в этот день силовиками были задержаны более ста человек.

Грозев пообещал обнародовать обстоятельства смерти Навального в течение месяца

Политик Алексей Навальный погиб в российской колонии на Крайнем Севере 16 февраля. Его тело отдали матери только 24 февраля после долгих угроз похоронить его на территории колонии. Навальный был погребен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.

Журналист-расследователь Христо Грозев пообещал, что в течение месяца станут известны обстоятельства смерти Навального. Он не стал называть конкретные версии, которые сейчас проверяет команда расследователей, чтобы не давать возможности российским спецслужбам уничтожить необходимые для расследования данные, но не исключил, что Навального могли вновь отравить.

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