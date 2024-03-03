  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеАлексей НавальныйСитуация в Беларуси
ОбществоГермания

Россиянка в Гамбурге: Мемориал Навальному пытались разрушить

Павел Мыльников
3 марта 2024 г.

Вышедший из здания закрытого генконсульства РФ мужчина выбросил в мусорный бак цветы с импровизированного мемориала, утверждает жительница Гамбурга и обвиняет неизвестного в грубом поведении.

https://p.dw.com/p/4d7F5
Цветы в память об Алексее Навальном и плакат "Мы не сдадимся" у генконсульства России в Гамбурге
Цветы у генконсульства РФ в Гамбурге (февраль 2024 года)Фото: ABB/picture alliance

В Гамбурге попытались разрушить импровизированный мемориал российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, скончавшемуся в колонии на Крайнем Севере. Об этом заявила живущая в городе на севере Германии гражданка России Наталья Фройденберг, ее рассказ проект No Future привел в субботу, 2 марта.

Женщина, по ее словам, пришла возложить цветы к мемориалу напротив генерального консульства РФ в Гамбурге. Ведомство закрыто с начала 2024 года, однако в здании остается технический персонал, пояснил No Future. Как рассказала Фройденберг, после того как она зажгла свечу и установила портрет Навального, из здания вышел мужчина в рабочей форме и с большим мусорным пакетом, который принялся убирать цветы.

Жительница Гамбурга обратилась в полицию

Россиянка добавила, что попросила мужчину не выбрасывать цветы и отдать пакет ей, и даже попыталась взять пакет, однако работник не выпустил его, а потянул так, что в какой-то момент женщина упала. "Он протащил меня по асфальту", - указала Фройденберг. "У меня травмы от удара, ушибы колена, ссадины локтя, руки, кисти. И, очевидно, головой я ударилась, потому что у меня достаточно долго голова болела", - отметила жительница Гамбурга. По ее словам, неизвестный вернулся на территорию генконсульства и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер.

Фройденберг рассказала, что обратилась в полицию и зафиксировала травмы. "У нас есть право выражать гражданскую позицию, и никакая сила не сможет у нас отобрать право на слово и на поступок", - подчеркнула она.

Смерть Навального

Алексей Навальный при невыясненных обстоятельствах 16 февраля умер в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе и был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Импровизированные мемориалы оппозиционеру со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.

Смотрите также:

Как в России простились с Алексеем Навальным

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Здание Рейхстага в Берлине, где проходят заседания парламента ФРГ

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты немецкого парламента провели заседание, посвященное смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Они уверены, что знают, кто убил Навального, и говорили об этом с трибуны.
Политика21 февраля 2024 г.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный

Алексей Навальный: русский рыцарь поколения YouTube

Алексей Навальный: русский рыцарь поколения YouTube

Алексей Навальный был одержим желанием изгнать Владимира Путина из Кремля. Казалось, у него нет шансов, но он подошел к цели ближе других, считает Роман Гончаренко. Смерть Навального открывает новую главу в истории РФ.
Политика16 февраля 2024 г.

Telegram-канал No Future

t.me