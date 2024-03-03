Россиянка в Гамбурге: Мемориал Навальному пытались разрушить

В Гамбурге попытались разрушить импровизированный мемориал российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, скончавшемуся в колонии на Крайнем Севере. Об этом заявила живущая в городе на севере Германии гражданка России Наталья Фройденберг, ее рассказ проект No Future привел в субботу, 2 марта.

Женщина, по ее словам, пришла возложить цветы к мемориалу напротив генерального консульства РФ в Гамбурге . Ведомство закрыто с начала 2024 года, однако в здании остается технический персонал, пояснил No Future. Как рассказала Фройденберг, после того как она зажгла свечу и установила портрет Навального, из здания вышел мужчина в рабочей форме и с большим мусорным пакетом, который принялся убирать цветы.

Жительница Гамбурга обратилась в полицию

Россиянка добавила, что попросила мужчину не выбрасывать цветы и отдать пакет ей, и даже попыталась взять пакет, однако работник не выпустил его, а потянул так, что в какой-то момент женщина упала. "Он протащил меня по асфальту", - указала Фройденберг. "У меня травмы от удара, ушибы колена, ссадины локтя, руки, кисти. И, очевидно, головой я ударилась, потому что у меня достаточно долго голова болела", - отметила жительница Гамбурга. По ее словам, неизвестный вернулся на территорию генконсульства и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер.

Фройденберг рассказала, что обратилась в полицию и зафиксировала травмы. "У нас есть право выражать гражданскую позицию, и никакая сила не сможет у нас отобрать право на слово и на поступок", - подчеркнула она.

Смерть Навального

Алексей Навальный при невыясненных обстоятельствах 16 февраля умер в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе и был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Импровизированные мемориалы оппозиционеру со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.

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