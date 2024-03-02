Люди продолжают нести цветы к местам памяти о Навальном

В ряде городов России и мира скорбящие об Алексее Навальном несут цветы к импровизированным мемориалам. В РФ многие места памяти были за ночь расчищены.

На следующий день после похорон в Москве оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в российской колонии на Крайнем Севере 16 февраля и погребенного на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, люди продолжают нести цветы к его могиле. В субботу, 2 марта, русскоязычные СМИ и Telegram-каналы публикуют фото, изображающие обилие букетов и траурных венков на могиле оппозиционера.

Как пишет Telegram-канал "ЧТД", на кладбище приехали и матери Алексея и Юлии Навальных. Там по-прежнему много полиции, однако силовики пропускают желающих проститься.

Со своей стороны Telegram-канал Astra публикует присланные его читателями фото заваленных цветами мемориалов в память о Навальном в городах Германии, Канады, США, Болгарии, Кипра и даже Эквадора.

Уничтожение стихийных мемориалов в память о Навальном

Между тем, как пишет онлайн-издание "Важные истории", стихийные мемориалы, созданные в память о Навальном в московском районе Марьино, ночью убрали неизвестные мужчины. Они вытаскивали из снега цветы, оставленные там скорбящими, и выбрасывали их в мусорные мешки, уточняет Telegram-канал "ЧТД".

По сведениям канала, все цветы на стихийных мемориалах в память о политике выбросили также в районе Братеево. Между тем Telegram-канал Sota рассказал, что "ограбленным" оказался Соловецкий камень в Москве - мемориал в память о жертвах политических репрессий, куда жители столицы РФ на протяжении нескольких дней приносили охапки цветов в память об Алексее Навальном. На фото, опубликованном Sota, видно, что у камня осталось всего несколько красных гвоздик.

Онлайн-издание "Медиазона" выложила присланное одним из его читателей видео, на котором видно, как неизвестные убирают цветы с одного из мемориалов Алексею Навальному в Санкт-Петербурге. Сообщается, что цветы, оставленные скорбящими о скончавшемся в российской колонии оппозиционере, убирают и в других городах России, в частности в Воронеже.

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