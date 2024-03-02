Фамилию "Навальный" суды РФ сочли экстремистской символикой

Правозащитный проект "Первый отдел" сообщает о случаях административного ареста за фамилию "Навальный" на плакатах участников акции памяти оппозиционера.

Фамилию "Навальный" как минимум в четырех регионах РФ суды приравняли к символике экстремистской организации. Об этом вечером в пятницу, 1 марта, сообщил в Telegram правозащитный проект "Первый отдел" .

"Фамилию "Навальный" отождествили с экстремистской символикой в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее автор Telegram-канала "Симбирский шугожор" Виталий Ахмеровов рассказал, что в Ульяновске на него составили протокол о правонарушении за упоминание Алексея Навального", - говорится в посте.

Арест за фамилию "Навальный" на плакате

Правозащитники смогли ознакомиться с тремя постановлениями судов по делам об административных нарушениях, выписанных участникам акций памяти Алексея Навального - оппозиционного политика, скончавшегося 16 февраля в российской колонии на Крайнем Севере и похороненном 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Указывается, что фигурантам дел назначили наказания в виде административных арестов за фамилию "Навальный" на плакатах. Одна из девушек, пришедшая на акцию в память о политике, в частности, держала в руках плакат со словами: "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова".

"На тексте надписи присутствует имя и фамилия основателя и лидера общественного движения “Штабы Навального”, некоммерческих организаций “Фонд борьбы с коррупцией” (ФБК), “Фонд защиты прав граждан” (ФЗПГ), которые неоднократно использовали имя и фамилию “Алексей Навальный” как атрибутику и символику", - цитирует "Первый отдел" постановление суда по делу об этом "нарушении".

Об "эксперте" Даниле Михееве

По данным правозащитников, при описании обстоятельств "нарушений" использовалась "экспертиза" Данилы Михеева , выступавшего ранее "экспертом" в делах участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, бывшего московского муниципального депутата Люси Штейн и публициста Владимира Кара-Мурзы. Между тем в августе 2022 года Минюст в ответ за запрос адвокатов признал, что у Михеева нет филологического образования и додостаточной компетенции в области лингвистической судебной экспертизы

Правозищитник Павел Чиков отмечал в 2022 году, что Михеев стал одним из ведущих экспертов-лингвистов по политически мотивированным делам.

Юрист: Фамилия не может считаться экстремистской символикой

Как подчеркивают в "Первом отделе", "фамилия "Навальный", написанная где бы то ни было, не может считаться экстремистской символикой.

"Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия - это то, что нельзя отнять у человека", - подчеркивает адвокат Евгений Смирнов.

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