Задержанный на похоронах Навального сообщил о насилии

В России в связи с похоронами политика Алексея Навального прошли десятки задержаний. Люди продолжают нести цветы к импровизированным мемориалам.

Активист Александр Мысленков, задержанный на Борисовском кладбище в Москве, где 1 марта был похоронен оппозиционер Алексей Навальный, сообщил, что полицейские применили у нему насилие. Как пишет в субботу, 2 марта, Telegram-канал "ОВД-Инфо", мужчина "смог передать, что силовики его били и читали содержимое его телефона".

О задержании Мысленкова 1 марта, после похорон Навального, сообщила знакомая активиста. "Видя, что Александр в замешательстве, передать свой телефон или нет, сотрудник ударил его дважды кулаком в район солнечного сплетения. Александр застонал и упал на ограждение. Вокруг стояли примерно пять или шесть сотрудников", - цитирует ее обращение "ОВД-Инфо".

Позже выяснилось, что Мысленков был доставлен в ОВД по району Братеево. Указывалось, что его планируют оставить там до суда в 4 марта.

В ночь на 2 марта правозащитники из "ОВД-Инфо" рассказали, что к задержанному не пустили адвоката Владислава Сосенского. Между тем в скорой, которую вызвал адвокат, сообщили, что с Мысленковым "все хорошо" и необходимости в госпитализации нет.

Задержания скорбящих в день похорон Навального

По данным портала "ОВД-Инфо", задержания россиян, вышедших на улицы, чтобы почтить память Алексея Навального и других жертв политических репрессий, проходили и в других городах России: Ханты-Мансийске, Воронеже, Екатеринбурге, Сургуте, Омске, Казани.

В Новосибирске была задержана мать двухлетнего ребенка, стоявшая с плакатом: "Он мертв, но мы-то живы". Утром 2 марта Telegram-канал "ОВД-Инфо" сообщил, что ее отпустили из отделения полиции без протокола. Однако плакат забрали и отправили на экспертизу.

По состоянию на 13.15 (мск) 2 марта "ОВД-Инфо" были известны имена 103 задержанных в связи с прощанием с Алексеем Навальным в 20 городах России. "В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках", - подчеркивается на сайте проекта.

Судя по этому списку, как минимум 20 человек были задержаны в Новосибирске, 15 - в Омске, 14 - в Москве, 10 - в Екатеринбурге.

Между тем на второй день после похорон Алексея Навального люди в Москве и других городах России продолжали нести цветы к импровизированным мемориалам и памятникам жертвам политических репрессий. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, во многих местах неизвестные собрали за ночь принесенные ранее цветы и выкинули их.

Смотрите также: