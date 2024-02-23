СМИ: В колонии Навального запытали заключенного до смерти

Сотрудники ИК-3, где умер Алексей Навальный, ранее запытали до смерти другого заключенного и пытались выдать его гибель за суицид, пишет "Холод" со ссылкой на источники.

В исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где при невыясненных обстоятельствах умер оппозиционный политик Алексей Навальный, в июле 2022 года до смерти запытали одного из заключенных и пытались выдать это за самоубийство. Об этом сообщает онлайн-издание "Холод" со ссылкой на источники.

Предположительно, убитым заключенным был 43-летний Бахромбек Шарифов, который отбывал 25-летний срок за организацию группировки для перевоза наркотиков из Таджикистана. "На него надели трехслойную смирительную рубашку, шапку-ушанку, завязали ему глаза. Закатали его в полотно, сшитое из нескольких матрасов, замотали сверху скотчем - и оставили лежать", - пишет "Холод" со ссылкой на двоих бывших заключенных и собеседника, знакомого с делом. В результате Шарифов задохнулся.

После этого сотрудники колонии уничтожили орудия пыток и утверждали, что заключенный повесился, продолжает издание. Однако вскрытие погибшего опровергло версию о суициде. Обвинение в связи с гибелью Шарифова предъявили пятерым сотрудника ИК-3 - по статьям о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и о превышении должностных полномочий. Одного из них уже осудили по последней статье.

Родственники двух других бывших заключенных, умерших в этой колонии, рассказали "Холоду", что им не сообщили ни причину, ни обстоятельства их смерти. Семье одного из них дали сутки, чтобы забрать тело из ИК-3 за полярным кругом. Из-за того, что родственники не успели сделать это, мужчину похоронили без фамилии, под номером.

От матери Навального требуют тайных похорон сына

Мать Алексея Навального Людмила заявила 22 февраля, что следователи показали, но не выдают ей тело сына, и угрозами требуют от нее согласиться на тайные похороны без прощания. "Глядя мне в глаза, они говорят, что, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Выропаев открыто мне сказал "время работает не на вас, тело разлагается". Я требую отдать мне тело сына немедленно", - заявила мать политика.

О смерти Навального в колонии ФСИН сообщил 16 февраля. По словам пресс-секретаря умершего оппозиционера Киры Ярмыш, в медицинском заключении о смерти, показанном матери Навального, сказано, что причины его смерти - естественные. Официальных заявлений о причинах смерти политика пока нет.

Смотрите также: