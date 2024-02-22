От матери Навального угрозами требуют тайных похорон сына

Мать Алексея Навального Людмила Навальная рассказала, что ей показали тело сына и с угрозами требуют от нее согласиться на тайные похороны без прощания. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в четверг, 22 февраля.

По словам Навальной, накануне вечером из отделения СК в Салехарде ее тайно отвезли в морг, где показали тело Алексея Навального. "Следователи утверждают, что им известна причина смерти. У них готовы все юридические и медицинские документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу отдать тело Алексея, но вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где и когда и как должен быть похоронен Алексей", - рассказала Людмила Навальная.

В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что его причины смерти - естественные, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Приказы провести тайные похороны

По словам Навальной, общающимся с ней силовикам "приходят приказы" добиться согласия на проведение тайных похорон политика. "Они хотят, чтобы это было сделано тайно без прощания, хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать "вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна, я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься", - заявила Навальная.

По ее словам, записать обращение она решила после поступивших угроз. "Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Выропаев открыто мне сказал "время работает не на вас, тело разлагается". Я требую отдать мне тело сына немедленно", - заявила мать политика.

О смерти Навального в колонии ФСИН сообщил 16 февраля. Что конкретно стало причиной гибели политика, неизвестно до сих пор.

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